https://ria.ru/20230626/putin-1880597618.html
Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу
Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу - РИА Новости, 26.06.2023
Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу
Президент РФ Владимир Путин на совещании вечером в понедельник поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную работу в течение прошедших нескольких... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:02
2023-06-26T23:02
2023-06-26T23:14
владимир путин
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании вечером в понедельник поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную работу в течение прошедших нескольких суток."Собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток", - сказал Путин на совещании с руководителями силовых ведомств.В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель СК Александр Бастрыкин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и министр обороны Сергей Шойгу.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/putin-1880590402.html
россия
белоруссия
ростов-на-дону
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7 495 645-6601
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LIVE: Совещание Владимира Путина с силовиками
LIVE: Совещание Владимира Путина с силовиками
2023-06-26T23:02
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), попытка вооруженного мятежа
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Попытка вооруженного мятежа
Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу
Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу в течение прошедших нескольких суток