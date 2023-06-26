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ПСБ примет активное участие в реализации зеленых проектов в Чувашии - РИА Новости, 26.06.2023
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17:32 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/proekty-1880543437.html
ПСБ примет активное участие в реализации зеленых проектов в Чувашии
ПСБ примет активное участие в реализации зеленых проектов в Чувашии - РИА Новости, 26.06.2023
ПСБ примет активное участие в реализации зеленых проектов в Чувашии
ПСБ примет активное участие в реализации Концепции устойчивого развития Чувашии, в республике уже совместно реализуются рад зеленых проектов, сообщил... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:32
2023-06-26T17:32
псб (банк псб)
промсвязьбанк
чувашская республика (чувашия)
экология
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ПСБ примет активное участие в реализации Концепции устойчивого развития Чувашии, в республике уже совместно реализуются рад зеленых проектов, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на Чебоксарском экономическом форуме. "ПСБ с каждым годом расширяет взаимодействие с Чувашской республикой в сфере устойчивого развития, чему способствует высокая заинтересованность со стороны руководства региона. Мы совместно реализуем ряд зеленых проектов, таких как, например, модернизация завода "Энергомаш", структурирование сделки по приобретению Чувашской энергосбытовой компанией энергетической компании, которая генерирует электроэнергию на возобновляемых источниках энергии. Уверен, что наше партнерство позволит опережающими темпами реализовывать в регионе политику технологического развития с использованием ключевых ESG-принципов", - привели в пресс-службе банка слова Дроздова. В ходе пленарного заседания форума на тему "Курс на устойчивое развитие" Дроздов также поделился мнением о перспективах рынка зеленых проектов. По его словам, согласно прогнозам ВЭБ.РФ, за десять лет этот сектор может увеличиться в 10 раз, что открывает большие возможности для деятельности бизнеса и банков. "Сегодня ПСБ уже финансирует более 100 проектов устойчивого развития с общим объёмом кредитного портфеля около 130 миллиардов рублей, включая кредиты клиентам корпоративного, среднего и малого бизнеса", - отметил зампредседателя ПСБ. В рамках форума ПСБ также провел круглый стол "Экология и сохранение окружающей среды для будущих поколений", участники которого обсудили потенциал внедрения природосберегающих технологий в экономику Чувашии. Кабинет министров республики в марте 2023 года утвердил Концепцию устойчивого развития, которая предусматривает ряд комплексных направлений в экологической, социальной и экономической сферах. ПСБ обладает соответствующими инструментами и компетенциями для реализации проектов в рамках этих направлений концепции, указывается в сообщении.
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ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Чувашская Республика (Чувашия), Экология, Новости компаний - Экономика

ПСБ примет активное участие в реализации зеленых проектов в Чувашии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ПСБ примет активное участие в реализации Концепции устойчивого развития Чувашии, в республике уже совместно реализуются рад зеленых проектов, сообщил заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов на Чебоксарском экономическом форуме.

"ПСБ с каждым годом расширяет взаимодействие с Чувашской республикой в сфере устойчивого развития, чему способствует высокая заинтересованность со стороны руководства региона. Мы совместно реализуем ряд зеленых проектов, таких как, например, модернизация завода "Энергомаш", структурирование сделки по приобретению Чувашской энергосбытовой компанией энергетической компании, которая генерирует электроэнергию на возобновляемых источниках энергии. Уверен, что наше партнерство позволит опережающими темпами реализовывать в регионе политику технологического развития с использованием ключевых ESG-принципов", - привели в пресс-службе банка слова Дроздова.

В ходе пленарного заседания форума на тему "Курс на устойчивое развитие" Дроздов также поделился мнением о перспективах рынка зеленых проектов. По его словам, согласно прогнозам ВЭБ.РФ, за десять лет этот сектор может увеличиться в 10 раз, что открывает большие возможности для деятельности бизнеса и банков.

"Сегодня ПСБ уже финансирует более 100 проектов устойчивого развития с общим объёмом кредитного портфеля около 130 миллиардов рублей, включая кредиты клиентам корпоративного, среднего и малого бизнеса", - отметил зампредседателя ПСБ.

В рамках форума ПСБ также провел круглый стол "Экология и сохранение окружающей среды для будущих поколений", участники которого обсудили потенциал внедрения природосберегающих технологий в экономику Чувашии. Кабинет министров республики в марте 2023 года утвердил Концепцию устойчивого развития, которая предусматривает ряд комплексных направлений в экологической, социальной и экономической сферах. ПСБ обладает соответствующими инструментами и компетенциями для реализации проектов в рамках этих направлений концепции, указывается в сообщении.
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