https://ria.ru/20230626/porty-1880581214.html

Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол

Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2023

Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол

Белоруссия не отказывается от своих намерений строить порты в России, в том числе в Мурманской области, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:42

2023-06-26T20:42

2023-06-26T20:42

экономика

россия

белоруссия

прибалтика

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МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Белоруссия не отказывается от своих намерений строить порты в России, в том числе в Мурманской области, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Беларусь не отказывается от своих намерений по строительству новых портов в России, в том числе в Мурманской области" - прокомментировал Крутой информацию, которая появилась ранее. В своем первом интервью в должности посла Крутой сообщил РИА Новости о том, что Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России. Он пояснил, что Белоруссия активно использует инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. Он положительно оценит такую диверсификацию, отметив, что Белоруссии, безусловно нужны терминалы для экспорта калия или нефтепродуктов, как базовых грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.

https://ria.ru/20230626/krutoy-1880445144.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, белоруссия, прибалтика