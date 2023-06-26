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Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2023
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20:42 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/porty-1880581214.html
Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол
Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2023
Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол
Белоруссия не отказывается от своих намерений строить порты в России, в том числе в Мурманской области, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:42
2023-06-26T20:42
экономика
россия
белоруссия
прибалтика
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МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Белоруссия не отказывается от своих намерений строить порты в России, в том числе в Мурманской области, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Беларусь не отказывается от своих намерений по строительству новых портов в России, в том числе в Мурманской области" - прокомментировал Крутой информацию, которая появилась ранее. В своем первом интервью в должности посла Крутой сообщил РИА Новости о том, что Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России. Он пояснил, что Белоруссия активно использует инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. Он положительно оценит такую диверсификацию, отметив, что Белоруссии, безусловно нужны терминалы для экспорта калия или нефтепродуктов, как базовых грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.
https://ria.ru/20230626/krutoy-1880445144.html
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экономика, россия, белоруссия, прибалтика
Экономика, Россия, Белоруссия, Прибалтика
Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол

Посол Крутой: Белоруссия не отказывается строить порты в России, в том числе в Мурманске

© Depositphotos.com / GodlindМорской порт в городе Астрахань
Морской порт в городе Астрахань - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Depositphotos.com / Godlind
Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Белоруссия не отказывается от своих намерений строить порты в России, в том числе в Мурманской области, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
«
"Беларусь не отказывается от своих намерений по строительству новых портов в России, в том числе в Мурманской области" - прокомментировал Крутой информацию, которая появилась ранее.
В своем первом интервью в должности посла Крутой сообщил РИА Новости о том, что Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России.
Он пояснил, что Белоруссия активно использует инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. Он положительно оценит такую диверсификацию, отметив, что Белоруссии, безусловно нужны терминалы для экспорта калия или нефтепродуктов, как базовых грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Дмитрий Крутой: план Запада обрушить экономику Белоруссии провалился
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ЭкономикаРоссияБелоруссияПрибалтика
 
 
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