Белоруссия не отказывается от планов строить порты в России, заявил посол
Посол Крутой: Белоруссия не отказывается строить порты в России, в том числе в Мурманске
© Depositphotos.com / GodlindМорской порт в городе Астрахань
© Depositphotos.com / Godlind
Морской порт в городе Астрахань. Архивное фото
МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Белоруссия не отказывается от своих намерений строить порты в России, в том числе в Мурманской области, сообщил РИА Новости посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
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"Беларусь не отказывается от своих намерений по строительству новых портов в России, в том числе в Мурманской области" - прокомментировал Крутой информацию, которая появилась ранее.
В своем первом интервью в должности посла Крутой сообщил РИА Новости о том, что Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России.
Он пояснил, что Белоруссия активно использует инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. Он положительно оценит такую диверсификацию, отметив, что Белоруссии, безусловно нужны терминалы для экспорта калия или нефтепродуктов, как базовых грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.