https://ria.ru/20230626/port-1880471596.html

Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты

Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты - РИА Новости, 26.06.2023

Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты

Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:22

2023-06-26T14:22

2023-06-26T14:30

экономика

белоруссия

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится. Безусловно, нам нужны терминалы для экспорта того же калия или нефтепродуктов, как базовых наших грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать", - сказал посол. Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.

https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, белоруссия, россия