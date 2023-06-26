Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты
Посол Крутой: Белоруссия будет использовать разные российские порты, а не единый
© AP Photo / BelTaВид на строящийся белорусский порт в Бронке
© AP Photo / BelTa
Вид на строящийся белорусский порт в Бронке. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится. Безусловно, нам нужны терминалы для экспорта того же калия или нефтепродуктов, как базовых наших грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать", - сказал посол.
Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.