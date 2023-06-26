Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 26.06.2023 (обновлено: 14:30 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/port-1880471596.html
Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты
Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты - РИА Новости, 26.06.2023
Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты
Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:22
2023-06-26T14:30
экономика
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798141949_0:79:2742:1621_1920x0_80_0_0_327f694ea12bfa773903ed01c89957a0.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится. Безусловно, нам нужны терминалы для экспорта того же калия или нефтепродуктов, как базовых наших грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать", - сказал посол. Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.
https://ria.ru/20230522/sanktsii-1873375672.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798141949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67b9bc1dfab7657ee12900b1a9ad1ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия
Экономика, Белоруссия, Россия
Белоруссия планирует использовать для экспорта разные российские порты

Посол Крутой: Белоруссия будет использовать разные российские порты, а не единый

© AP Photo / BelTaВид на строящийся белорусский порт в Бронке
Вид на строящийся белорусский порт в Бронке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / BelTa
Вид на строящийся белорусский порт в Бронке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций не планирует создание единого порта в России, а будет использовать для экспорта своих грузов сеть морских портов в России, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится. Безусловно, нам нужны терминалы для экспорта того же калия или нефтепродуктов, как базовых наших грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать", - сказал посол.
Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Удушить санкциями Белоруссию и Россию не получилось, заявил Лукашенко
22 мая, 11:57
 
ЭкономикаБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала