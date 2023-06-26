https://ria.ru/20230626/poezda-1880531747.html
Россияне стали чаще ездить на юг на поездах
Россияне стали чаще ездить на юг на поездах - РИА Новости, 26.06.2023
Россияне стали чаще ездить на юг на поездах
Пассажиры купили на лето в 2023 году на 20 процентов больше билетов на южные поезда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила "Федеральная... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:00
2023-06-26T19:00
2023-06-26T19:01
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
адлер
анапа
новороссийск
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Пассажиры купили на лето в 2023 году на 20 процентов больше билетов на южные поезда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Всего этим летом ФПК задействует 3,4 тысячи дополнительных поездов для перевозок пассажиров. Это на четверть больше, чем годом ранее. Из них 1,5 тысячи будут курсировать в сообщении с югом, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск. В эти курортные города чаще всего пассажиры отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. "На данный момент пассажиры приобрели на юг уже свыше 6,5 миллиона билетов (на 20 процентов больше, чем в прошлому году), 2,5 миллиона из них уже совершили поездки", – пишет ФПК. В летний сезон – с мая по сентябрь – на поездах "Федеральной пассажирской компании" проедут свыше 50 миллионов пассажиров. Из которых более 11 миллионов планируется доставить на Юг страны и обратно. "Всего до конца сентября на южных направлениях мы предоставим 13,4 миллиона мест", – напоминает компания. Отмечается, что в перевозках на юг будет задействовано порядка шести тысяч вагонов, из которых больше 90 процентов оснащены биотуалетами и кондиционерами.
https://ria.ru/20230625/turizm-1880333559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, адлер, анапа, новороссийск, федеральная пассажирская компания, ржд, кисловодск, поезда
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Адлер, Анапа, Новороссийск, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Кисловодск, поезда
Россияне стали чаще ездить на юг на поездах
ФПК: туристы купили на лето 2023 года на 20 процентов больше билетов на поезда на юг
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Пассажиры купили на лето в 2023 году на 20 процентов больше билетов на южные поезда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Всего этим летом ФПК задействует 3,4 тысячи дополнительных поездов для перевозок пассажиров. Это на четверть больше, чем годом ранее. Из них 1,5 тысячи будут курсировать в сообщении с югом, в том числе в Адлер
, Анапу
, Новороссийск
и Кисловодск
. В эти курортные города чаще всего пассажиры отправляются из Москвы
, Санкт-Петербурга
, Казани
и Нижнего Новгорода
.
"На данный момент пассажиры приобрели на юг уже свыше 6,5 миллиона билетов (на 20 процентов больше, чем в прошлому году), 2,5 миллиона из них уже совершили поездки", – пишет ФПК.
В летний сезон – с мая по сентябрь – на поездах "Федеральной пассажирской компании" проедут свыше 50 миллионов пассажиров. Из которых более 11 миллионов планируется доставить на Юг страны и обратно.
"Всего до конца сентября на южных направлениях мы предоставим 13,4 миллиона мест", – напоминает компания.
Отмечается, что в перевозках на юг будет задействовано порядка шести тысяч вагонов, из которых больше 90 процентов оснащены биотуалетами и кондиционерами.
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