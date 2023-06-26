https://ria.ru/20230626/poezda-1880531747.html

Россияне стали чаще ездить на юг на поездах

Россияне стали чаще ездить на юг на поездах - РИА Новости, 26.06.2023

Россияне стали чаще ездить на юг на поездах

Пассажиры купили на лето в 2023 году на 20 процентов больше билетов на южные поезда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила "Федеральная... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:00

2023-06-26T19:00

2023-06-26T19:01

туризм

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туризм

туристы

адлер

анапа

новороссийск

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Пассажиры купили на лето в 2023 году на 20 процентов больше билетов на южные поезда по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Всего этим летом ФПК задействует 3,4 тысячи дополнительных поездов для перевозок пассажиров. Это на четверть больше, чем годом ранее. Из них 1,5 тысячи будут курсировать в сообщении с югом, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск и Кисловодск. В эти курортные города чаще всего пассажиры отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. "На данный момент пассажиры приобрели на юг уже свыше 6,5 миллиона билетов (на 20 процентов больше, чем в прошлому году), 2,5 миллиона из них уже совершили поездки", – пишет ФПК. В летний сезон – с мая по сентябрь – на поездах "Федеральной пассажирской компании" проедут свыше 50 миллионов пассажиров. Из которых более 11 миллионов планируется доставить на Юг страны и обратно. "Всего до конца сентября на южных направлениях мы предоставим 13,4 миллиона мест", – напоминает компания. Отмечается, что в перевозках на юг будет задействовано порядка шести тысяч вагонов, из которых больше 90 процентов оснащены биотуалетами и кондиционерами.

https://ria.ru/20230625/turizm-1880333559.html

адлер

анапа

новороссийск

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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