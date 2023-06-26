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Эксперты назвали зарубежные пляжи с "Голубым флагом", доступные для россиян - РИА Новости, 26.06.2023
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Туризм
 
18:25 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/plyazh-1880554752.html
Эксперты назвали зарубежные пляжи с "Голубым флагом", доступные для россиян
Эксперты назвали зарубежные пляжи с "Голубым флагом", доступные для россиян - РИА Новости, 26.06.2023
Эксперты назвали зарубежные пляжи с "Голубым флагом", доступные для россиян
Определены страны с максимальным числом пляжей с "Голубым флагом", которые российские организованные туристы выбирают чаще всего, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:25
2023-06-26T18:25
туризм
новости - туризм
турция
испания
греция
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых на море
куда поехать
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Определены страны с максимальным числом пляжей с "Голубым флагом", которые российские организованные туристы выбирают чаще всего, сообщает АТОР. В 2023 году больше всего прибрежных территорий, отмеченных этим знаком, было в Испании (731 объект), Греции (641) и Турции (588). В силу геополитических причин, у наших соотечественников лидер списка с наиболее чистыми и оборудованными пляжами – Турция. Примерно 40 процентов путевок для летнего отдыха куплено именно туда, сообщает "Слетать.ру". В провинции Анталья таких мест для купания 231, на Эгейском побережье – 110.Кипр хоть и оказался только на 13 месте в рейтинге "Голубых флагов", которыми отмечены 36 пляжей, для россиян – это второе по популярности зарубежное направление.ОАЭ, крайне востребованные у туристов из РФ, занимают 24 строку рейтинга. В этой стране спецзнаком отмечены 25 прибрежных территорий.На карте программы "Голубой флаг" российских пляжей сейчас нет, но в 2016 году первым знак получила прибрежная зона в поселке Янтарный Калининградской области. Позже были отмечены более 20 пляжей Сочи.
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новости - туризм, турция, испания, греция, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море, куда поехать
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Испания, Греция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море, куда поехать
Эксперты назвали зарубежные пляжи с "Голубым флагом", доступные для россиян

АТОР: в доступных для российских туристов странах больше всего чистых пляжей в Турции

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка стоит в море на пляже в Анапе
Девушка стоит в море на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Определены страны с максимальным числом пляжей с "Голубым флагом", которые российские организованные туристы выбирают чаще всего, сообщает АТОР.
В 2023 году больше всего прибрежных территорий, отмеченных этим знаком, было в Испании (731 объект), Греции (641) и Турции (588). В силу геополитических причин, у наших соотечественников лидер списка с наиболее чистыми и оборудованными пляжами – Турция. Примерно 40 процентов путевок для летнего отдыха куплено именно туда, сообщает "Слетать.ру". В провинции Анталья таких мест для купания 231, на Эгейском побережье – 110.
Кипр хоть и оказался только на 13 месте в рейтинге "Голубых флагов", которыми отмечены 36 пляжей, для россиян – это второе по популярности зарубежное направление.
ОАЭ, крайне востребованные у туристов из РФ, занимают 24 строку рейтинга. В этой стране спецзнаком отмечены 25 прибрежных территорий.
На карте программы "Голубой флаг" российских пляжей сейчас нет, но в 2016 году первым знак получила прибрежная зона в поселке Янтарный Калининградской области. Позже были отмечены более 20 пляжей Сочи.
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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ТуризмНовости - ТуризмТурцияИспанияГрецияАссоциация туроператоров России (АТОР)Отдых на морекуда поехать
 
 
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