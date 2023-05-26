https://ria.ru/20230526/turtsiya-1874198575.html
Названа тройка стран-лидеров по пляжам с Голубыми флагами
Названа тройка стран-лидеров по пляжам с Голубыми флагами - РИА Новости, 26.05.2023
Названа тройка стран-лидеров по пляжам с Голубыми флагами
Турция вошла в топ-3 стран мира по числу пляжей, отмеченных Голубыми флагами, сообщает Dunya. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T05:43
2023-05-26T05:43
2023-05-26T05:43
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Турция вошла в топ-3 стран мира по числу пляжей, отмеченных Голубыми флагами, сообщает Dunya.Международное жюри в рамках программы "Голубой флаг" обнародовало победителей 2023 года. Лидирует в списке Испания, на втором месте — Греция. В топ-5 также вошли: Турция, Италия, Франция.Знаком экологической чистоты – Голубым флагом – в этой стране отмечены 551 пляж, 23 причала, 14 туристических морских судов и 10 индивидуальных яхт. Анталья традиционно для Турции занимает первое место: там наградой отмечен 231 пляж. Голубой флаг — международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества.Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.Кстати, первым пляжем в России, награжденным Голубым флагом, в 2016 году стала прибрежная зона в поселке Янтарный Калининградской области.
https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html
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новости - туризм, турция, франция, испания, экология, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Франция, Испания, Экология, Отдых на море
Названа тройка стран-лидеров по пляжам с Голубыми флагами
Назван топ-3 стран мира по числу пляжей, отмеченных Голубыми флагами