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В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации "Вагнера" - РИА Новости, 26.06.2023
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16:20 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/nato-1880518471.html
В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации "Вагнера"
В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации "Вагнера" - РИА Новости, 26.06.2023
В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации "Вагнера"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и информацией о ее якобы "потенциальной... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:20
2023-06-26T16:20
в мире
россия
белоруссия
евгений пригожин
йенс столтенберг
украина
нато
попытка вооруженного мятежа
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БРЮССЕЛЬ. 26 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и информацией о ее якобы "потенциальной передислокации в Белоруссию" и "готовы быстро реагировать". "Во-первых, пока рано говорить об этом с уверенностью, - ситуация может измениться. Во-вторых, мы наблюдаем за ними, можем быстро реагировать, при необходимости", - сказал он, отвечая на вопрос о якобы имеющихся планах по передислокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию. При этом он напомнил, что речь идет о внутренних делах России. "НАТО сконцентрирована на поддержке Украины… НАТО в эти вопросы вмешиваться не должна", - пояснил он позицию альянса. По словам Столтенберга, НАТО в последние годы и так усиливало свое присутствие на восточном направлении. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230625/poland-1880372522.html
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в мире, россия, белоруссия, евгений пригожин, йенс столтенберг, украина, нато, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Белоруссия, Евгений Пригожин, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Попытка вооруженного мятежа
В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации "Вагнера"

Столтенберг заявил о готовности НАТО быстро реагировать при передислокации "Вагнера"

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ. 26 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и информацией о ее якобы "потенциальной передислокации в Белоруссию" и "готовы быстро реагировать".
"Во-первых, пока рано говорить об этом с уверенностью, - ситуация может измениться. Во-вторых, мы наблюдаем за ними, можем быстро реагировать, при необходимости", - сказал он, отвечая на вопрос о якобы имеющихся планах по передислокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.
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При этом он напомнил, что речь идет о внутренних делах России. "НАТО сконцентрирована на поддержке Украины… НАТО в эти вопросы вмешиваться не должна", - пояснил он позицию альянса.
По словам Столтенберга, НАТО в последние годы и так усиливало свое присутствие на восточном направлении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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В миреРоссияБелоруссияЕвгений ПригожинЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОПопытка вооруженного мятежа
 
 
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