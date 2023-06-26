https://ria.ru/20230626/nato-1880518471.html

В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации "Вагнера"

В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации "Вагнера" - РИА Новости, 26.06.2023

В НАТО заявили о готовности быстро реагировать при передислокации "Вагнера"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и информацией о ее якобы "потенциальной... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:20

2023-06-26T16:20

2023-06-26T16:20

в мире

россия

белоруссия

евгений пригожин

йенс столтенберг

украина

нато

попытка вооруженного мятежа

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БРЮССЕЛЬ. 26 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и информацией о ее якобы "потенциальной передислокации в Белоруссию" и "готовы быстро реагировать". "Во-первых, пока рано говорить об этом с уверенностью, - ситуация может измениться. Во-вторых, мы наблюдаем за ними, можем быстро реагировать, при необходимости", - сказал он, отвечая на вопрос о якобы имеющихся планах по передислокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию. При этом он напомнил, что речь идет о внутренних делах России. "НАТО сконцентрирована на поддержке Украины… НАТО в эти вопросы вмешиваться не должна", - пояснил он позицию альянса. По словам Столтенберга, НАТО в последние годы и так усиливало свое присутствие на восточном направлении. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/poland-1880372522.html

https://ria.ru/20230626/nato-1880461156.html

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белоруссия

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в мире, россия, белоруссия, евгений пригожин, йенс столтенберг, украина, нато, попытка вооруженного мятежа