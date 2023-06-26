https://ria.ru/20230626/nato-1880458990.html

Глава офиса Зеленского рассказал об ожиданиях от предстоящего саммита НАТО

Глава офиса Зеленского рассказал об ожиданиях от предстоящего саммита НАТО - РИА Новости, 26.06.2023

Глава офиса Зеленского рассказал об ожиданиях от предстоящего саммита НАТО

Киев рассчитывает получить на саммите НАТО приглашение к упрощенному присоединению Украины к альянсу, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:36

2023-06-26T13:36

2023-06-26T13:36

в мире

украина

владимир зеленский

нато

андрей ермак

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Киев рассчитывает получить на саммите НАТО приглашение к упрощенному присоединению Украины к альянсу, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на брифинге для немецких СМИ. "Позиция Украины: ожидаемый результат - это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который зафиксировал бы путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России", - сказал Ермак. Его слова приводит сайт офиса Зеленского. По его словам, сейчас продолжаются ежедневные консультации и переговоры с партнерами, чтобы предстоящий саммит стал результативным для Украины. Присутствовавший на брифинге бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил мнение, что на саммите Украина должна получить как гарантии безопасности, так и сигнал относительно перспектив членства в Альянсе. "Он подчеркнул, что верит в предоставление гарантий безопасности Украине на саммите в июле, и выразил убеждение, что будущее Украинского государства – в Альянсе", - говорится в сообщении на сайте Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что, если Украина не получит приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе, это демотивирует украинские войска. По его словам, он неоднократно говорил с лидерами европейских стран, президентом США Джо Байденом, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и просил "не выбивать почву из-под ног" у Украины. Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Главное сейчас - чтобы Украина сохранилась как суверенное государство, добавил генсек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230626/ukraina-1880407289.html

https://ria.ru/20230622/ukraina-1879779447.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, андрей ермак