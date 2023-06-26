https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

Запад поставил все на гражданскую войну в России

Запад поставил все на гражданскую войну в России - РИА Новости, 26.06.2023

Запад поставил все на гражданскую войну в России

Какими бы соображениями ни оправдывал Евгений Пригожин свой бросок на Москву, но на деле он отдал классный голевой пас нашим стратегическим врагам. Всю субботу... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:05

аналитика

россия

москва

евгений пригожин

борис ельцин

евросоюз

вооруженные силы украины

михаил ходорковский

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Какими бы соображениями ни оправдывал Евгений Пригожин свой бросок на Москву, но на деле он отдал классный голевой пас нашим стратегическим врагам. Всю субботу западные СМИ захлебывались от восторга.Свою роль сыграло и то, что мятеж начался в пятницу вечером: Россия традиционно закрывалась на выходные, однако за океаном в это время был разгар рабочего дня. Пропаганда бросилась в бой сразу же."Восстание в России", "Восстание против Путина", "Танки "Вагнера" идут на Москву", "Россия на краю пропасти", — кричали передовицы влиятельных газет. Вагнеровцев мигом окрестили "повстанцами" — это очень знакомая нам калька: так англосаксы называют "правильных" мятежников, выступающих против "неправильной" власти.Разумеется, засуетились "хорошие русские" эмигранты. Михаил Ходорковский* моментально призвал граждан России поддержать мятеж и взять в руки оружие. Полезли из всех щелей бегунки последнего призыва, опять у них засвербила мечта прокатиться по Тверской на "Абрамсе". Что уж говорить про бывшую УССР? Там праздновали всю ночь напролет.Сколько же надежд возлагалось на Западе на нашу Смуту. Как легко это решило бы все их проблемы разом: и с бездарными поражениями на Украине, и с экономическим кризисом, поразившим бывший "золотой миллиард", и с провалом "порядка, основанного на правилах".Руководство ЕС быстренько принялось делить шкуру российского медведя, активировав свой центр реагирования на кризисы "в связи с ситуацией в России". Наши европейские "партнеры" собирались нашим кризисом поуправлять — точно так же, как в 2014 году они управляли украинским Майданом."Украинская армия <...> будет счастлива разбродом в рядах противника", — с удовольствием констатировал журнал Economist. Очевидный плюс мятежа для США отметила New York Times: он должен был ухудшить положение России на фронте и обеспечить военную победу Украины.Тот же Питер Бейкер из New York Times, впрочем, подметил и минус всей этой истории для Штатов. По его мнению, он заключался в том, что ядерное оружие России могло оказаться без контроля — ну или под контролем такого человека, который не задумался бы бахнуть по Вашингтону.Логику наших врагов надо понимать, чтобы четко осознать: выступление "Вагнера" может быть далеко не последним. К такому надо быть готовым. Еще в 2019 году американские военные аналитики из корпорации RAND советовали Вашингтону усердно разжигать все возможные протесты и восстания в России — мы об этом плане уже писали. При этом предлагалось тщательно конспирироваться, чтобы все выступления выглядели предельно естественно, а из них не торчали уши американского посла.Это означает, что в следующий раз протестующие не будут бегать с проамериканскими лозунгами типа "Кац* предлагает сдаться". Нет, прозападные протесты, как ни парадоксально, вполне могут быть завернуты в патриотическую упаковку.Прецеденты в нашей истории бывали. Как заметил какой-то остряк, в конце 80-х в Москве никто не ходил с плакатами "Отдадим всю нашу нефть Ходорковскому*". Нет, на многотысячных митингах эпохи перестройки топили за отмену партийных привилегий, за демократию и многопартийность. А получили по факту то, что получили.Так и сегодня протестанты могут искренне верить, что они за все хорошее, а получат в результате катастрофическое поражение России. Об этом стоит серьезно задуматься всем неравнодушным патриотам.Глупо думать, что после нейтрализации Пригожина на Западе забросят свои попытки раскачать нашу лодку. После провала санкций и военных неудач ВСУ это их единственный шанс на победу. Они просто не могут его не использовать.Да, все текущие "спасители России" прочно и безнадежно скомпрометированы. И Навальный, и Каспаров*, и Ходорковский* давно списаны в утиль своими же хозяевами — просто потому, что они уже засветились. Понятно, на чьем содержании они находятся, понятно, на какие спецслужбы работают. В российском обществе они вызывают лишь усталое презрение.Но что, если на месте Пригожина окажется новое лицо — более симпатичное, с хорошо подвешенным языком, без вредных привычек типа бессудных расправ, с чувством юмора, без компрометирующих связей с американским истеблишментом? При этом он будет сыпать патриотическими лозунгами, умело тешить национальную гордость великороссов.Если такой человек не будет вызывать сомнений на Западе, если там будут верить в его подконтрольность, в то, что он, например, не использует против них ядерное оружие, то там поддержат его всей своей пропагандистской машиной. Даже изобразят, если потребуется, страх перед "русским националистом".Прецеденты опять-таки имеются. Бориса Ельцина (до того, как он стал президентом) многие западные СМИ позиционировали как "русского националиста". Какое-то время в "патриотах" проходил и Навальный. Некоторое время изображал из себя патриота даже Ходорковский.На такое может повестись даже наше умное и скептичное, во многом разочарованное общество. Этот риск не стоит недооценивать. В конце концов, во время каждой Смуты в России самозванцы плодятся как кролики — одних Лжедимитриев у нас было не меньше десятка, историки до сих пор спорят об их точном числе.Надежду вселяет лишь то, что хорошо показало выступление "Вагнера": нашему народу гражданская война не нужна ни в какой форме. Русские категорически не хотят убивать друг друга на радость Вашингтону и Лондону. А одолев очередную Смуту, мы неизбежно выстраиваем великую империю. Так было не раз в нашей тысячелетней истории.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20230624/onlayn-1880169876.html

https://ria.ru/20230625/myatezh-1880304802.html

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html

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аналитика, россия, москва, евгений пригожин, борис ельцин, евросоюз, вооруженные силы украины, михаил ходорковский, вашингтон (штат), попытка вооруженного мятежа