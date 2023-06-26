https://ria.ru/20230626/mavridi-1880460332.html
Суд вынес приговор убийце "колбасного короля" Маругова
Суд вынес приговор убийце "колбасного короля" Маругова - РИА Новости, 26.06.2023
Суд вынес приговор убийце "колбасного короля" Маругова
Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии строгого режима за убийство бизнесмена Владимира Маругова и похищение адвоката, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:39
2023-06-26T13:39
2023-06-26T16:51
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
александр мавриди
московский областной суд
владимир маругов
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии строгого режима за убийство бизнесмена Владимира Маругова и похищение адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подмосковья. "Суд приговорил Мавриди к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — отметили там.Суд также вынес обвинительный приговор другим фигурантам дела: Павлу Ахмедову дали 13 лет, Константину Барскому — восемь, Ивану Цуркану — 7,5 года, Денису Грозаву и Николаю Тетери — по 6,5 года, Александру Бутнару — 11,5 года. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительных колониях строгого и общего режимов. Гособвинитель запрашивал для Мавриди 22 года, для остальных — сроки от 6,5 до 16 лет колонии.Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших к Мавриди и Ахмедову о компенсации морального вреда на общую сумму более чем десять миллионов рублей, уточняется в релизе. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Как указано в обвинительном заключении, в ноябре 2018 года Мавриди сколотил банду и похитил адвоката Алексея Завгороднего. Фигуранты держали мужчину прикованным наручниками к кровати и вымогали у него его элитную недвижимость в Москве. В результате он согласился подписать генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимостью для переоформления прав собственности на три квартиры и одно машино-место в Москве, чья общая кадастровая стоимость превысила 71 миллион рублей. Все это перешло бандитам. На это преступление следователи вышли при расследовании дела об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, когда пришли в дом к Мавриди с обыском. По данным СК, Мавриди и Павел Ахметов 1 ноября 2020 года проникли на дачу бизнесмена и убили его из арбалета, а женщину, которая была вместе с предпринимателем, связали. Ей удалось вырваться, сбежать к соседям и вызвать полицию. Представитель подмосковного СК Ольга Врадий ранее заявляла, что к этому преступлению сообщники тщательно готовились и не раз приезжали к дому коммерсанта, подбирали оружие, средства конспирации и разрабатывали пути отхода. В августе 2021 года Мавриди стал участником громкого побега из-под стражи в ИВС в подмосковной Истре вместе с четырьмя другими арестантами. Его удалось поймать спустя месяц, остальных беглецов задержали раньше. Кроме того, Мавриди, находясь под арестом, пытался прикинуться невменяемым. Через адвокатов он получил литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которую в дальнейшем пытался использовать во время психиатрических судебных экспертиз, полагает следствие.
https://ria.ru/20230512/bykov-1871188384.html
https://ria.ru/20230430/ubiystvo-1868805888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская область (подмосковье), александр мавриди, московский областной суд, владимир маругов
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Мавриди, Московский областной суд, Владимир Маругов
Суд вынес приговор убийце "колбасного короля" Маругова
Суд приговорил Мавриди к 20 годам колонии за убийство "колбасного короля" Маругова
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии строгого режима за убийство бизнесмена Владимира Маругова и похищение адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
"Суд приговорил Мавриди к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — отметили там.
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Суд также вынес обвинительный приговор другим фигурантам дела: Павлу Ахмедову дали 13 лет, Константину Барскому — восемь, Ивану Цуркану — 7,5 года, Денису Грозаву и Николаю Тетери — по 6,5 года, Александру Бутнару — 11,5 года. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительных колониях строгого и общего режимов.
Гособвинитель запрашивал для Мавриди 22 года, для остальных — сроки от 6,5 до 16 лет колонии.
Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших к Мавриди и Ахмедову о компенсации морального вреда на общую сумму более чем десять миллионов рублей, уточняется в релизе. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
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Как указано в обвинительном заключении, в ноябре 2018 года Мавриди сколотил банду и похитил адвоката Алексея Завгороднего. Фигуранты держали мужчину прикованным наручниками к кровати и вымогали у него его элитную недвижимость в Москве
. В результате он согласился подписать генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимостью для переоформления прав собственности на три квартиры и одно машино-место в Москве, чья общая кадастровая стоимость превысила 71 миллион рублей. Все это перешло бандитам. На это преступление следователи вышли при расследовании дела об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, когда пришли в дом к Мавриди с обыском.
По данным СК
, Мавриди и Павел Ахметов 1 ноября 2020 года проникли на дачу бизнесмена и убили его из арбалета, а женщину, которая была вместе с предпринимателем, связали. Ей удалось вырваться, сбежать к соседям и вызвать полицию. Представитель подмосковного СК Ольга Врадий
ранее заявляла, что к этому преступлению сообщники тщательно готовились и не раз приезжали к дому коммерсанта, подбирали оружие, средства конспирации и разрабатывали пути отхода.
В августе 2021 года Мавриди стал участником громкого побега из-под стражи в ИВС в подмосковной Истре
вместе с четырьмя другими арестантами. Его удалось поймать спустя месяц, остальных беглецов задержали раньше. Кроме того, Мавриди, находясь под арестом, пытался прикинуться невменяемым. Через адвокатов он получил литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которую в дальнейшем пытался использовать во время психиатрических судебных экспертиз, полагает следствие.
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