https://ria.ru/20230626/mavridi-1880460332.html

Суд вынес приговор убийце "колбасного короля" Маругова

Суд вынес приговор убийце "колбасного короля" Маругова - РИА Новости, 26.06.2023

Суд вынес приговор убийце "колбасного короля" Маругова

Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии строгого режима за убийство бизнесмена Владимира Маругова и похищение адвоката, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:39

2023-06-26T13:39

2023-06-26T16:51

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

александр мавриди

московский областной суд

владимир маругов

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии строгого режима за убийство бизнесмена Владимира Маругова и похищение адвоката, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Подмосковья. "Суд приговорил Мавриди к 20 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев", — отметили там.Суд также вынес обвинительный приговор другим фигурантам дела: Павлу Ахмедову дали 13 лет, Константину Барскому — восемь, Ивану Цуркану — 7,5 года, Денису Грозаву и Николаю Тетери — по 6,5 года, Александру Бутнару — 11,5 года. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительных колониях строгого и общего режимов. Гособвинитель запрашивал для Мавриди 22 года, для остальных — сроки от 6,5 до 16 лет колонии.Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших к Мавриди и Ахмедову о компенсации морального вреда на общую сумму более чем десять миллионов рублей, уточняется в релизе. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован. Как указано в обвинительном заключении, в ноябре 2018 года Мавриди сколотил банду и похитил адвоката Алексея Завгороднего. Фигуранты держали мужчину прикованным наручниками к кровати и вымогали у него его элитную недвижимость в Москве. В результате он согласился подписать генеральную доверенность на совершение сделок с его недвижимостью для переоформления прав собственности на три квартиры и одно машино-место в Москве, чья общая кадастровая стоимость превысила 71 миллион рублей. Все это перешло бандитам. На это преступление следователи вышли при расследовании дела об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова, когда пришли в дом к Мавриди с обыском. По данным СК, Мавриди и Павел Ахметов 1 ноября 2020 года проникли на дачу бизнесмена и убили его из арбалета, а женщину, которая была вместе с предпринимателем, связали. Ей удалось вырваться, сбежать к соседям и вызвать полицию. Представитель подмосковного СК Ольга Врадий ранее заявляла, что к этому преступлению сообщники тщательно готовились и не раз приезжали к дому коммерсанта, подбирали оружие, средства конспирации и разрабатывали пути отхода. В августе 2021 года Мавриди стал участником громкого побега из-под стражи в ИВС в подмосковной Истре вместе с четырьмя другими арестантами. Его удалось поймать спустя месяц, остальных беглецов задержали раньше. Кроме того, Мавриди, находясь под арестом, пытался прикинуться невменяемым. Через адвокатов он получил литературу о симптоматике различных психических заболеваний, которую в дальнейшем пытался использовать во время психиатрических судебных экспертиз, полагает следствие.

https://ria.ru/20230512/bykov-1871188384.html

https://ria.ru/20230430/ubiystvo-1868805888.html

https://ria.ru/20230313/kan-1857436798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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