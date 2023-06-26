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Сенатор прокомментировал планы вывезти святыни из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 26.06.2023
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Религия
 
13:47 26.06.2023 (обновлено: 13:51 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/lavra-1880462724.html
Сенатор прокомментировал планы вывезти святыни из Киево-Печерской лавры
Сенатор прокомментировал планы вывезти святыни из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 26.06.2023
Сенатор прокомментировал планы вывезти святыни из Киево-Печерской лавры
Западные покровители Киева решили напоследок разворовать на Украине все, что смогут, но с православными святынями это быть не должно, заявил в своем... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:47
2023-06-26T13:51
религия
политика
константин долгов
украина
россия
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западные покровители Киева решили напоследок разворовать на Украине все, что смогут, но с православными святынями это быть не должно, заявил в своем телеграм-канале сенатор Константин Долгов, комментируя ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. Власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. "Хотят напоследок разворовать что смогут. Западу не привыкать. Они так делали во многих местах, где проваливались их "демократизаторские миссии" - в Ираке, Афганистане, Сирии и так далее", - написал сенатор. Но с православными святынями это не должно повториться, уверен Долгов. "Ещё одно свидетельство важности достижения всех поставленных нашим президентом и верховным главнокомандующим целей СВО", - подчеркнул политик.
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
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политика, константин долгов, украина, россия, совет федерации рф, нато, киев, киево-печерская лавра, ситуация в днр и лнр
Религия, Политика, Константин Долгов, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, НАТО, Киев, Киево-Печерская Лавра, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор прокомментировал планы вывезти святыни из Киево-Печерской лавры

Сенатор Долгов: Запад хочет напоследок разворовать на Украине, что сможет, включая Лавру

© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западные покровители Киева решили напоследок разворовать на Украине все, что смогут, но с православными святынями это быть не должно, заявил в своем телеграм-канале сенатор Константин Долгов, комментируя ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры.
Власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.
"Хотят напоследок разворовать что смогут. Западу не привыкать. Они так делали во многих местах, где проваливались их "демократизаторские миссии" - в Ираке, Афганистане, Сирии и так далее", - написал сенатор.
Но с православными святынями это не должно повториться, уверен Долгов. "Ещё одно свидетельство важности достижения всех поставленных нашим президентом и верховным главнокомандующим целей СВО", - подчеркнул политик.
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую Лавру - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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РелигияПолитикаКонстантин ДолговУкраинаРоссияСовет Федерации РФНАТОКиевКиево-Печерская ЛавраСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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