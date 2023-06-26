https://ria.ru/20230626/lavra-1880462724.html

Сенатор прокомментировал планы вывезти святыни из Киево-Печерской лавры

Сенатор прокомментировал планы вывезти святыни из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 26.06.2023

Сенатор прокомментировал планы вывезти святыни из Киево-Печерской лавры

Западные покровители Киева решили напоследок разворовать на Украине все, что смогут, но с православными святынями это быть не должно, заявил в своем... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:47

2023-06-26T13:47

2023-06-26T13:51

религия

политика

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Западные покровители Киева решили напоследок разворовать на Украине все, что смогут, но с православными святынями это быть не должно, заявил в своем телеграм-канале сенатор Константин Долгов, комментируя ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. Власти Украины и ЮНЕСКО договорились о вывозе святынь из Киево-Печерской лавры, сообщила Служба внешней разведки со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина. "Хотят напоследок разворовать что смогут. Западу не привыкать. Они так делали во многих местах, где проваливались их "демократизаторские миссии" - в Ираке, Афганистане, Сирии и так далее", - написал сенатор. Но с православными святынями это не должно повториться, уверен Долгов. "Ещё одно свидетельство важности достижения всех поставленных нашим президентом и верховным главнокомандующим целей СВО", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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