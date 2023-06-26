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В США предупредили об отчаянном решении Зеленского после провалов ВСУ
В США предупредили об отчаянном решении Зеленского после провалов ВСУ - РИА Новости, 26.06.2023
В США предупредили об отчаянном решении Зеленского после провалов ВСУ
Вооруженные силы Украины попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:18
2023-06-26T10:18
2023-06-26T16:59
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Вооруженные силы Украины попытаются устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских", — утверждает эксперт.По его словам, после уничтожения Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский готов устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции в отчаянной попытке изменить ход конфликта после неудач ВСУ."Мы знаем, что украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма", — указал специалист.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг атомной станции.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
В США предупредили об отчаянном решении Зеленского после провалов ВСУ
Экс-разведчик Риттер: украинцы попытаются устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС