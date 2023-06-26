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Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника - РИА Новости, 26.06.2023
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Хорошие новости
 
14:09 26.06.2023 (обновлено: 16:23 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/irbisy-1880466443.html
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника - РИА Новости, 26.06.2023
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника
Самка и годовалые умывающие друг друга котята краснокнижных ирбисов (снежных барсов) попали в кадр автоматических фоторегистраторов Саяно-Шушенского заповедника РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:09
2023-06-26T16:23
хорошие новости
владимир путин
саяно-шушенский заповедник
международный союз охраны природы
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Самка и годовалые умывающие друг друга котята краснокнижных ирбисов (снежных барсов) попали в кадр автоматических фоторегистраторов Саяно-Шушенского заповедника на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба заповедника.Кадры с семьей ирбисов сняли во время экспедиции в мае. Фоторегистратор зафиксировал, как возле одной из маркировочных точек в теплый майский день котенок снежного барса "охотится" на свою мать. "Мама активно принимает участие в незатейливой игре своего дитя. При этом самка снежного барса успевает оставить на маркировочной точке информацию о себе. Далее они приступают к утренним гигиеническим процедурам, начинают тщательно вылизывать друг друга на камеру. Через игры котята ирбиса, как любые дети, познают окружающий мир: учатся читать следы и чувствовать приближение опасности, изучают жизнь горных обитателей", — говорится в сообщении. По словам руководителя научного отдела заповедника Романа Афанасьева, котята своим размером уже практически не уступают матери. Они проявляют интерес к маркировочным точкам, останавливаются возле них и долго обнюхивают. Молодые ирбисы очень активны, часто играют между собой, оттачивая навыки хищника. Несколько раз попадались на фотоловушки непосредственно после приема пищи с испачканной мордой. Ученые отмечают, что во второй половине весны увеличилась протяженность переходов семьи снежных барсов. "Молодые снежные барсы еще сильно привязаны к матери, однако скоро им придется расстаться. Сейчас котятам около 12 месяцев, самостоятельная жизнь начнется у них примерно в полтора года. Перед тем как отойти от матери, котятам нужно научиться многим премудростям лесной жизни, чем они с интересом занимаются", — сказано в релизе.Саяно-Шушенский заповедник — историческое место обитания снежного барса. К 2017 году там практически прекратила свое существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. Лишь один самец по кличке Ихтиандр постоянно появлялся в пределах особо охраняемой территории. Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в Саяно-Шушенский заповедник были выпущены две особи — самец и самка, так началось возрождение популяции. В конце 2022-го сообщалось, что число ирбисов выросло до девяти особей.Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодня в России обитают всего 70-90 особей.
https://ria.ru/20230514/ptitsy-1871598533.html
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владимир путин, саяно-шушенский заповедник, международный союз охраны природы, россия, красноярский край
Хорошие новости, Владимир Путин, Саяно-Шушенский заповедник, Международный союз охраны природы, Россия, Красноярский край
Краснокнижные ирбисы попали в фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника

Семья краснокнижных снежных барсов попала в кадр в Саяно-Шушенском заповеднике

© Фото : Пресс-служба Объединенной дирекции заповедника "Саяно-Шушенский" и национального парка "Шушенский бор"Самка снежного барса с котятами
Самка снежного барса с котятами - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Пресс-служба Объединенной дирекции заповедника "Саяно-Шушенский" и национального парка "Шушенский бор"
Самка снежного барса с котятами
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КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Самка и годовалые умывающие друг друга котята краснокнижных ирбисов (снежных барсов) попали в кадр автоматических фоторегистраторов Саяно-Шушенского заповедника на юге Красноярского края, сообщила пресс-служба заповедника.
Кадры с семьей ирбисов сняли во время экспедиции в мае. Фоторегистратор зафиксировал, как возле одной из маркировочных точек в теплый майский день котенок снежного барса "охотится" на свою мать.
"Мама активно принимает участие в незатейливой игре своего дитя. При этом самка снежного барса успевает оставить на маркировочной точке информацию о себе. Далее они приступают к утренним гигиеническим процедурам, начинают тщательно вылизывать друг друга на камеру. Через игры котята ирбиса, как любые дети, познают окружающий мир: учатся читать следы и чувствовать приближение опасности, изучают жизнь горных обитателей", — говорится в сообщении.
По словам руководителя научного отдела заповедника Романа Афанасьева, котята своим размером уже практически не уступают матери. Они проявляют интерес к маркировочным точкам, останавливаются возле них и долго обнюхивают. Молодые ирбисы очень активны, часто играют между собой, оттачивая навыки хищника. Несколько раз попадались на фотоловушки непосредственно после приема пищи с испачканной мордой.
Ученые отмечают, что во второй половине весны увеличилась протяженность переходов семьи снежных барсов.
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"Молодые снежные барсы еще сильно привязаны к матери, однако скоро им придется расстаться. Сейчас котятам около 12 месяцев, самостоятельная жизнь начнется у них примерно в полтора года. Перед тем как отойти от матери, котятам нужно научиться многим премудростям лесной жизни, чем они с интересом занимаются", — сказано в релизе.
Саяно-Шушенский заповедник — историческое место обитания снежного барса. К 2017 году там практически прекратила свое существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. Лишь один самец по кличке Ихтиандр постоянно появлялся в пределах особо охраняемой территории. Шанс на восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике появился после визита президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина в Таджикистан. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. Так стартовал эксперимент по транслокации ирбисов. С 2018 по 2019 год в Саяно-Шушенский заповедник были выпущены две особи — самец и самка, так началось возрождение популяции. В конце 2022-го сообщалось, что число ирбисов выросло до девяти особей.
Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодня в России обитают всего 70-90 особей.
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Хорошие новостиВладимир ПутинСаяно-Шушенский заповедникМеждународный союз охраны природыРоссияКрасноярский край
 
 
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