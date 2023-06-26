https://ria.ru/20230626/investstandart-1880433335.html

Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта

Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта - РИА Новости, 26.06.2023

Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта

Власти Ленинградской области приступили к внедрению муниципального инвестиционного стандарта: во многих районах есть инвеступолномоченные, подписаны регламенты... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:48

2023-06-26T11:48

2023-06-26T11:48

ленинградская область

ленинградская область

андрей белоусов

агентство стратегических инициатив (аси)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области приступили к внедрению муниципального инвестиционного стандарта: во многих районах есть инвеступолномоченные, подписаны регламенты по взаимодействию с инвесторами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, работу региональных властей отметили на высшем уровне - на заседании штаба по инвестициям с субъектами РФ. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов указал на значимую роль в повышении инвестиционной привлекательности субъектов по итогам внедрения регионального инвестиционного стандарта. Также чиновник пояснил, что роль местных инвестиционных команд заключается не только в том, чтобы привлечь бизнес на свою территорию, но и в том, чтобы объяснить жителям конкретного города, что они получат от реализации инвестиционного проекта. Это дороги, социальная инфраструктура."В Ленинградской области внедрение регионального инвестстандарта уже успешно реализовано, неслучайно, наша практика "Зеленый коридор" была признана Минэком и АСИ одной из лучших в России по работе с инвесторами. На сегодняшний день все ресурсоснабжающие организации зарегистрированы в личном кабинете инвестора и при необходимости подключаются к взаимодействию с инвестором в рабочем порядке", - прокомментировал зампредседателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

https://ria.ru/20230619/lenoblast-1879132047.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, андрей белоусов, агентство стратегических инициатив (аси)