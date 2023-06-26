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Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта - РИА Новости, 26.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
11:48 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/investstandart-1880433335.html
Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта
Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта - РИА Новости, 26.06.2023
Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта
Власти Ленинградской области приступили к внедрению муниципального инвестиционного стандарта: во многих районах есть инвеступолномоченные, подписаны регламенты... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:48
2023-06-26T11:48
ленинградская область
ленинградская область
андрей белоусов
агентство стратегических инициатив (аси)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области приступили к внедрению муниципального инвестиционного стандарта: во многих районах есть инвеступолномоченные, подписаны регламенты по взаимодействию с инвесторами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, работу региональных властей отметили на высшем уровне - на заседании штаба по инвестициям с субъектами РФ. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов указал на значимую роль в повышении инвестиционной привлекательности субъектов по итогам внедрения регионального инвестиционного стандарта. Также чиновник пояснил, что роль местных инвестиционных команд заключается не только в том, чтобы привлечь бизнес на свою территорию, но и в том, чтобы объяснить жителям конкретного города, что они получат от реализации инвестиционного проекта. Это дороги, социальная инфраструктура."В Ленинградской области внедрение регионального инвестстандарта уже успешно реализовано, неслучайно, наша практика "Зеленый коридор" была признана Минэком и АСИ одной из лучших в России по работе с инвесторами. На сегодняшний день все ресурсоснабжающие организации зарегистрированы в личном кабинете инвестора и при необходимости подключаются к взаимодействию с инвестором в рабочем порядке", - прокомментировал зампредседателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
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ленинградская область, андрей белоусов, агентство стратегических инициатив (аси)
Ленинградская область , Ленинградская область, Андрей Белоусов, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта

© Фото : Правительство Ленинградской областиЛенобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта
Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Правительство Ленинградской области
Ленобласть приступила к внедрению муниципального инвестстандарта
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области приступили к внедрению муниципального инвестиционного стандарта: во многих районах есть инвеступолномоченные, подписаны регламенты по взаимодействию с инвесторами, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, работу региональных властей отметили на высшем уровне - на заседании штаба по инвестициям с субъектами РФ. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов указал на значимую роль в повышении инвестиционной привлекательности субъектов по итогам внедрения регионального инвестиционного стандарта. Также чиновник пояснил, что роль местных инвестиционных команд заключается не только в том, чтобы привлечь бизнес на свою территорию, но и в том, чтобы объяснить жителям конкретного города, что они получат от реализации инвестиционного проекта. Это дороги, социальная инфраструктура.
"В Ленинградской области внедрение регионального инвестстандарта уже успешно реализовано, неслучайно, наша практика "Зеленый коридор" была признана Минэком и АСИ одной из лучших в России по работе с инвесторами. На сегодняшний день все ресурсоснабжающие организации зарегистрированы в личном кабинете инвестора и при необходимости подключаются к взаимодействию с инвестором в рабочем порядке", - прокомментировал зампредседателя правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Дрозденко: Ленобласть - привлекательный для бизнеса регион
19 июня, 13:39
 
Ленинградская областьЛенинградская областьАндрей БелоусовАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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