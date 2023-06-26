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Форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников в Тульской области - РИА Новости, 26.06.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
18:30 26.06.2023 (обновлено: 18:42 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/forum-1880559599.html
Форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников в Тульской области
Форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников в Тульской области - РИА Новости, 26.06.2023
Форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников в Тульской области
Более 1 тысячи участников из 73 стран мира собрал Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2023", который открылся в понедельник на... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:30
2023-06-26T18:42
тульская область
тульская область
россия
алексей дюмин
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ТУЛА, 26 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи участников из 73 стран мира собрал Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2023", который открылся в понедельник на территории базы отдыха "Шахтер" в селе Бунырево Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В церемонии открытия форума приняли участие губернатор региона Алексей Дюмин, первый зампредседателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговли Владимир Гутенев, замгенерального директора ГК "Ростех" Николай Волобуев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Николай Журавлев."Второй год подряд мы принимаем форум "Инженеры будущего" на территории региона. Это серьезная ответственность. И показатель большой предварительной работы по созданию всех необходимых условий для комфорта и безопасности участников. Кроме научно-образовательной деятельности, организаторы подготовили большую культурно-развлекательную программу, чтобы форум был интересным и разнообразным", – цитируют в пресс-службе слова Дюмина на церемонии открытия.Глава региона и гости форума посетили образовательные площадки и стенды форума, в том числе шатер Центра беспилотных систем, где представлены БПЛА тульских разработчиков. Дюмин отметил, что Центр был создан в прошлом году. За это время подготовку прошел 191 оператор. В будущем они здесь смогут разрабатывать и производить собственные беспилотники. Команды разработчиков, координируемые Центром, уже создали электронную схему управления, устойчивую к радиоэлектронной борьбе. Сейчас работают над внедрением машинного зрения."Мы продолжим развивать это направление. Президент поставил перед страной задачу по созданию научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем. Такой центр будет создан в Тульской области. На прошедшем Питерском форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и платформой научно-технологической инициативы. Совместно прорабатываем этот проект", - сказал Дюмин.В этом году форум собрал более 1 тысячи участников, представителей 73 стран, 500 спикеров. В программе – 400 лекций, 80 панельных дискуссий, 200 мероприятий культурно-спортивной программы, экскурсии и мастер-классы. Возраст участников – 20-35 лет. Всего приглашенных гостей более 300 человек — это представители федеральных органов власти и СМИ, ректоры, дипломаты.Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.
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тульская область, россия, алексей дюмин, владимир гутенев
Тульская область, Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Гутенев

Форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников в Тульской области

© Фото : правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме "Инженеры будущего"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме Инженеры будущего - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме "Инженеры будущего"
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ТУЛА, 26 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи участников из 73 стран мира собрал Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2023", который открылся в понедельник на территории базы отдыха "Шахтер" в селе Бунырево Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
В церемонии открытия форума приняли участие губернатор региона Алексей Дюмин, первый зампредседателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговли Владимир Гутенев, замгенерального директора ГК "Ростех" Николай Волобуев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Николай Журавлев.
© Фото : правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме "Инженеры будущего"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме Инженеры будущего - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме "Инженеры будущего"
"Второй год подряд мы принимаем форум "Инженеры будущего" на территории региона. Это серьезная ответственность. И показатель большой предварительной работы по созданию всех необходимых условий для комфорта и безопасности участников. Кроме научно-образовательной деятельности, организаторы подготовили большую культурно-развлекательную программу, чтобы форум был интересным и разнообразным", – цитируют в пресс-службе слова Дюмина на церемонии открытия.
© Фото : правительство Тульской областиФорум "Инженеры будущего" в Тульской области
Форум Инженеры будущего в Тульской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : правительство Тульской области
Форум "Инженеры будущего" в Тульской области
Глава региона и гости форума посетили образовательные площадки и стенды форума, в том числе шатер Центра беспилотных систем, где представлены БПЛА тульских разработчиков. Дюмин отметил, что Центр был создан в прошлом году. За это время подготовку прошел 191 оператор. В будущем они здесь смогут разрабатывать и производить собственные беспилотники. Команды разработчиков, координируемые Центром, уже создали электронную схему управления, устойчивую к радиоэлектронной борьбе. Сейчас работают над внедрением машинного зрения.
© Фото : правительство Тульской областиГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме "Инженеры будущего"
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме Инженеры будущего - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : правительство Тульской области
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на форуме "Инженеры будущего"
"Мы продолжим развивать это направление. Президент поставил перед страной задачу по созданию научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем. Такой центр будет создан в Тульской области. На прошедшем Питерском форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и платформой научно-технологической инициативы. Совместно прорабатываем этот проект", - сказал Дюмин.
В этом году форум собрал более 1 тысячи участников, представителей 73 стран, 500 спикеров. В программе – 400 лекций, 80 панельных дискуссий, 200 мероприятий культурно-спортивной программы, экскурсии и мастер-классы. Возраст участников – 20-35 лет. Всего приглашенных гостей более 300 человек — это представители федеральных органов власти и СМИ, ректоры, дипломаты.
Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.
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