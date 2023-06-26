https://ria.ru/20230626/forum-1880559599.html

Форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников в Тульской области

Форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников в Тульской области - РИА Новости, 26.06.2023

Форум "Инженеры будущего" собрал более тысячи участников в Тульской области

Более 1 тысячи участников из 73 стран мира собрал Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2023", который открылся в понедельник на... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:30

2023-06-26T18:30

2023-06-26T18:42

тульская область

тульская область

россия

алексей дюмин

владимир гутенев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880548091_0:153:1244:853_1920x0_80_0_0_3f6c8f5dfebec413235fa6ddcb7ebbe0.jpg

ТУЛА, 26 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи участников из 73 стран мира собрал Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего - 2023", который открылся в понедельник на территории базы отдыха "Шахтер" в селе Бунырево Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.В церемонии открытия форума приняли участие губернатор региона Алексей Дюмин, первый зампредседателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговли Владимир Гутенев, замгенерального директора ГК "Ростех" Николай Волобуев, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Николай Журавлев."Второй год подряд мы принимаем форум "Инженеры будущего" на территории региона. Это серьезная ответственность. И показатель большой предварительной работы по созданию всех необходимых условий для комфорта и безопасности участников. Кроме научно-образовательной деятельности, организаторы подготовили большую культурно-развлекательную программу, чтобы форум был интересным и разнообразным", – цитируют в пресс-службе слова Дюмина на церемонии открытия.Глава региона и гости форума посетили образовательные площадки и стенды форума, в том числе шатер Центра беспилотных систем, где представлены БПЛА тульских разработчиков. Дюмин отметил, что Центр был создан в прошлом году. За это время подготовку прошел 191 оператор. В будущем они здесь смогут разрабатывать и производить собственные беспилотники. Команды разработчиков, координируемые Центром, уже создали электронную схему управления, устойчивую к радиоэлектронной борьбе. Сейчас работают над внедрением машинного зрения."Мы продолжим развивать это направление. Президент поставил перед страной задачу по созданию научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем. Такой центр будет создан в Тульской области. На прошедшем Питерском форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы и платформой научно-технологической инициативы. Совместно прорабатываем этот проект", - сказал Дюмин.В этом году форум собрал более 1 тысячи участников, представителей 73 стран, 500 спикеров. В программе – 400 лекций, 80 панельных дискуссий, 200 мероприятий культурно-спортивной программы, экскурсии и мастер-классы. Возраст участников – 20-35 лет. Всего приглашенных гостей более 300 человек — это представители федеральных органов власти и СМИ, ректоры, дипломаты.Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.

https://ria.ru/20230616/investreyting-1878712644.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, россия, алексей дюмин, владимир гутенев