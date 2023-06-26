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В Анкаре назвали статью в Рейтер об Эрдогане черным пятном в журналистике - РИА Новости, 26.06.2023
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23:25 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/erdogan-1880599967.html
В Анкаре назвали статью в Рейтер об Эрдогане черным пятном в журналистике
В Анкаре назвали статью в Рейтер об Эрдогане черным пятном в журналистике - РИА Новости, 26.06.2023
В Анкаре назвали статью в Рейтер об Эрдогане черным пятном в журналистике
Администрация президента Турции заявила, что агентство Рейтер "унижает себя", пренебрегая этическими принципами журналистики, выступая с необоснованными... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:25
2023-06-26T23:25
в мире
турция
анкара (провинция)
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нато
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила, что агентство Рейтер "унижает себя", пренебрегая этическими принципами журналистики, выступая с необоснованными обвинениями в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана и его сына Билала. По данным главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, агентство Рейтер предоставило в понедельник своим подписчикам статью, "полную необоснованных обвинений" против сына президента Турции Билала Эрдогана, о его якобы финансовых операциях со шведской компанией и "схеме взяток". Ранее официальная Анкара неоднократно обвиняла агентство Рейтер в распространении недостоверных и фейковых новостей о республике. "Эта статья является одновременно черным пятном в истории журналистики и жалким примером того, как 171-летняя медиаорганизация открыто унижает себя", - написал Алтун в Twitter. "Рейтер не смог подтвердить, знали ли президент Эрдоган и его сын Билал о предполагаемой схеме взяточничества или были вовлечены в нее. Тот факт, что эта "операция восприятия", которая полна полностью вымышленных сценариев, пренебрегает самыми основными этическими принципами журналистики и явно направлена против семьи нашего президента, была опубликована непосредственно перед саммитом лидеров НАТО, который должен состояться в ближайшие дни, вызывает серьезные вопросы. Мы хотели бы очень четко подчеркнуть, что эти публикации, направленные антитурецким лобби с целью оказать давление на Турцию, никогда не повредят принципиальной позиции Турции. Подобные нападки на нашего президента, которые особенно усилились после президентских выборов 28 мая, являются не только неуважением к воле турецкого народа, но и тщетными усилиями, которые не свернут нас с нашего пути". Мы осуждаем агентство Рейтер за подачу этой ложной публикации, которая еще раз доказывает всему миру, насколько важна наша борьба против дезинформации", - отметил Алтун.
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в мире, турция, анкара (провинция), билал эрдоган, нато, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Анкара (провинция), Билал Эрдоган, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
В Анкаре назвали статью в Рейтер об Эрдогане черным пятном в журналистике

Анкара обвинила Рейтер в необоснованных обвинениях в адрес Эрдогана и его сына Билала

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 26 июн – РИА Новости. Администрация президента Турции заявила, что агентство Рейтер "унижает себя", пренебрегая этическими принципами журналистики, выступая с необоснованными обвинениями в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана и его сына Билала.
По данным главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, агентство Рейтер предоставило в понедельник своим подписчикам статью, "полную необоснованных обвинений" против сына президента Турции Билала Эрдогана, о его якобы финансовых операциях со шведской компанией и "схеме взяток". Ранее официальная Анкара неоднократно обвиняла агентство Рейтер в распространении недостоверных и фейковых новостей о республике.
«
"Эта статья является одновременно черным пятном в истории журналистики и жалким примером того, как 171-летняя медиаорганизация открыто унижает себя", - написал Алтун в Twitter.
«
"Рейтер не смог подтвердить, знали ли президент Эрдоган и его сын Билал о предполагаемой схеме взяточничества или были вовлечены в нее. Тот факт, что эта "операция восприятия", которая полна полностью вымышленных сценариев, пренебрегает самыми основными этическими принципами журналистики и явно направлена против семьи нашего президента, была опубликована непосредственно перед саммитом лидеров НАТО, который должен состояться в ближайшие дни, вызывает серьезные вопросы. Мы хотели бы очень четко подчеркнуть, что эти публикации, направленные антитурецким лобби с целью оказать давление на Турцию, никогда не повредят принципиальной позиции Турции. Подобные нападки на нашего президента, которые особенно усилились после президентских выборов 28 мая, являются не только неуважением к воле турецкого народа, но и тщетными усилиями, которые не свернут нас с нашего пути". Мы осуждаем агентство Рейтер за подачу этой ложной публикации, которая еще раз доказывает всему миру, насколько важна наша борьба против дезинформации", - отметил Алтун.
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В миреТурцияАнкара (провинция)Билал ЭрдоганНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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