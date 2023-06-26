https://ria.ru/20230626/effektivnost-1880388524.html
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад"
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад" - РИА Новости, 26.06.2023
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание с командованием группировки "Запад" и отметил высокую эффективность группировки по выявлению и поражению... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T07:50
2023-06-26T07:50
2023-06-26T07:55
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание с командованием группировки "Запад" и отметил высокую эффективность группировки по выявлению и поражению военной техники и скоплений личного состава противника, сообщили в понедельник в Минобороны России. "Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад"
Шойгу отметил эффективность группировки "Запад" по уничтожению украинской военной техники
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание с командованием группировки "Запад" и отметил высокую эффективность группировки по выявлению и поражению военной техники и скоплений личного состава противника, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки", - говорится в сообщении.
Шойгу рассказал, какую технику Запад планирует поставить Киеву в этом году