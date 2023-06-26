Рейтинг@Mail.ru
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад" - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 26.06.2023 (обновлено: 07:55 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/effektivnost-1880388524.html
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад"
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад" - РИА Новости, 26.06.2023
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание с командованием группировки "Запад" и отметил высокую эффективность группировки по выявлению и поражению... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T07:50
2023-06-26T07:55
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855926671_137:18:1843:978_1920x0_80_0_0_361561e9ee239c1381826772a71873b3.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание с командованием группировки "Запад" и отметил высокую эффективность группировки по выявлению и поражению военной техники и скоплений личного состава противника, сообщили в понедельник в Минобороны России. "Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230622/vooruzheniya-1879767730.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855926671_241:0:1669:1071_1920x0_80_0_0_901e8a9b9229760625d40b62be9ab47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад"

Шойгу отметил эффективность группировки "Запад" по уничтожению украинской военной техники

© Минобороны России Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание с командованием группировки "Запад" и отметил высокую эффективность группировки по выявлению и поражению военной техники и скоплений личного состава противника, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки", - говорится в сообщении.
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шойгу рассказал, какую технику Запад планирует поставить Киеву в этом году
22 июня, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала