https://ria.ru/20230626/effektivnost-1880388524.html

Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад"

Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад" - РИА Новости, 26.06.2023

Шойгу отметил высокую эффективность группировки "Запад"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание с командованием группировки "Запад" и отметил высокую эффективность группировки по выявлению и поражению... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T07:50

2023-06-26T07:50

2023-06-26T07:55

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл совещание с командованием группировки "Запад" и отметил высокую эффективность группировки по выявлению и поражению военной техники и скоплений личного состава противника, сообщили в понедельник в Минобороны России. "Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230622/vooruzheniya-1879767730.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сергей шойгу, безопасность