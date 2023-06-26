https://ria.ru/20230626/chvk-1880436664.html

Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России

Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России - РИА Новости, 26.06.2023

Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России

Частные военные компании (ЧВК) могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают ее интересам, на территории страны могут быть только РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:05

2023-06-26T12:05

2023-06-26T12:05

безопасность

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

чвк "вагнер"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783200495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a8fe3b95a6779bdfb3655f396e91443.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают ее интересам, на территории страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. "Наверное, нужно прописать законодательно, что частные военные компании могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают интересам РФ, внутри страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны", - сказал политик РИА Новости в понедельник. По словам Джабарова, когда ЧВК выполняют задачи в Африке, в Сирии – там понятно, они помогают. Сенатор считает, что все полномочия в данной сфере в России должны быть только у Минобороны.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, чвк "вагнер"