https://ria.ru/20230626/chvk-1880436664.html
Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России
Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России - РИА Новости, 26.06.2023
Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России
Частные военные компании (ЧВК) могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают ее интересам, на территории страны могут быть только РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:05
2023-06-26T12:05
2023-06-26T12:05
безопасность
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают ее интересам, на территории страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. "Наверное, нужно прописать законодательно, что частные военные компании могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают интересам РФ, внутри страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны", - сказал политик РИА Новости в понедельник. По словам Джабарова, когда ЧВК выполняют задачи в Африке, в Сирии – там понятно, они помогают. Сенатор считает, что все полномочия в данной сфере в России должны быть только у Минобороны.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир джабаров, совет федерации рф, чвк "вагнер"
Безопасность, Россия, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, ЧВК "Вагнер"
Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России
Сенатор Джабаров: ЧВК должны работать только за пределами России и в ее интересах
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают ее интересам, на территории страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
"Наверное, нужно прописать законодательно, что частные военные компании могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают интересам РФ, внутри страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны", - сказал политик РИА Новости в понедельник.
По словам Джабарова, когда ЧВК выполняют задачи в Африке
, в Сирии
– там понятно, они помогают. Сенатор считает, что все полномочия в данной сфере в России должны быть только у Минобороны.
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