https://ria.ru/20230626/chvk-1880419448.html
Сенатор Цеков поддержал идею закона о ЧВК
Сенатор Цеков поддержал идею закона о ЧВК - РИА Новости, 26.06.2023
Сенатор Цеков поддержал идею закона о ЧВК
В России имеет смысл принять закон о частных военных компаниях (ЧВК), в условиях конфликтов они должны юридически подчиняться Минобороны, считает сенатор от... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:44
2023-06-26T10:44
2023-06-26T17:31
сергей цеков
андрей картаполов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143926/11/1439261198_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_816786134dd97b0eeecd2408fc8a41ee.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В России имеет смысл принять закон о частных военных компаниях (ЧВК), в условиях конфликтов они должны юридически подчиняться Минобороны, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.Парламентарии высказывают различные точки зрения по поводу деятельности ЧВК на фоне ситуации вокруг "Вагнера". Одни предлагают прописать их статус в законе, другие — запретить вовсе."Я не считаю, что надо запретить деятельность частных военных компаний. Надо принимать закон по ЧВК и там все эти вопросы урегулировать. Самое главное — что они частные, но, как и все другие частные компании, предприятия, они действуют по законодательству РФ", — сказал Цеков РИА Новости.По мнению парламентария, в законе может быть прописано, что в период "каких-то конфликтов" ЧВК однозначно подчиняются Министерству обороны и полностью выполняют указания военного ведомства. "Потому что единоначалие — самое главное в условиях конфликта как такового", — подчеркнул он."Да, они частные, они создаются и работают за счет средств, которые привлекает конкретное частное лицо или группа лиц, но они при этом полностью подчинены законам государства", — резюмировал собеседник агентства.Законопроект о легализации ЧВК обсуждается в России не первый год, в марте 2022-го "Справедливая Россия — За правду" направляла в правительство очередную редакцию проекта, однако с того времени норма по-прежнему не принята.В повестку тема вернулась после ситуации вокруг "Вагнера" в минувшие выходные, которую ФСБ России расценила как призыв к вооруженному мятежу. После разрешения конфликта глава думского комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о ЧВК, отметив, что о перспективах "Группы Вагнера" "говорить рано".
https://ria.ru/20230625/zakon-1880362644.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230621/osuzhdennye-1879606155.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143926/11/1439261198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfac67cbd7ee15809dd9e1326b503f59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цеков, андрей картаполов, безопасность
Сергей Цеков, Андрей Картаполов, Безопасность
Сенатор Цеков поддержал идею закона о ЧВК
Сенатор от Крыма Цеков: в условиях конфликтов ЧВК должны юридически подчиняться Минобороны
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В России имеет смысл принять закон о частных военных компаниях (ЧВК), в условиях конфликтов они должны юридически подчиняться Минобороны, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Парламентарии высказывают различные точки зрения по поводу деятельности ЧВК на фоне ситуации вокруг "Вагнера". Одни предлагают прописать их статус в законе, другие — запретить вовсе.
В России разрабатывают закон, регулирующий деятельность ЧВК
"Я не считаю, что надо запретить деятельность частных военных компаний. Надо принимать закон по ЧВК и там все эти вопросы урегулировать. Самое главное — что они частные, но, как и все другие частные компании, предприятия, они действуют по законодательству РФ", — сказал Цеков РИА Новости.
По мнению парламентария, в законе может быть прописано, что в период "каких-то конфликтов" ЧВК однозначно подчиняются Министерству обороны и полностью выполняют указания военного ведомства.
"Потому что единоначалие — самое главное в условиях конфликта как такового", — подчеркнул он.
«
"Да, они частные, они создаются и работают за счет средств, которые привлекает конкретное частное лицо или группа лиц, но они при этом полностью подчинены законам государства", — резюмировал собеседник агентства.
Законопроект о легализации ЧВК обсуждается в России не первый год, в марте 2022-го "Справедливая Россия — За правду" направляла в правительство очередную редакцию проекта, однако с того времени норма по-прежнему не принята.
В повестку тема вернулась после ситуации вокруг "Вагнера" в минувшие выходные, которую ФСБ России расценила как призыв к вооруженному мятежу. После разрешения конфликта глава думского комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о ЧВК, отметив, что о перспективах "Группы Вагнера" "говорить рано".
Клишас: закон об участии осужденных в СВО на ЧВК не распространяется