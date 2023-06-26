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Депутат предложил подумать о формировании подразделения кибервойск - РИА Новости, 26.06.2023
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15:51 26.06.2023
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Депутат предложил подумать о формировании подразделения кибервойск
Депутат предложил подумать о формировании подразделения кибервойск - РИА Новости, 26.06.2023
Депутат предложил подумать о формировании подразделения кибервойск
Депутат ГД Антон Горелкин предложил в своем телеграм-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:51
2023-06-26T15:51
антон горелкин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин предложил в своем телеграм-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск. "Поскольку Росгвардия это, прежде всего, силовое ведомство, стоит подумать и над формированием в её структуре полноценного подразделения кибервойск – с учетом растущих здесь цифровых компетенций. В условиях информационного противоборства это необходимость", - написал он в своем телеграм-канале. Горелкин добавил, что цифровой суверенитет - это не только сильные национальные ИТ-решения, "но воля ключевых акторов сделать первый шаг". "В Росгвардии его сделали", - заключил депутат.
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антон горелкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Антон Горелкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Депутат предложил подумать о формировании подразделения кибервойск

Депутат Горелкин предложил подумать о формировании в Росгвардии подразделения кибервойск

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАнтон Горелкин
Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Антон Горелкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин предложил в своем телеграм-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск.
"Поскольку Росгвардия это, прежде всего, силовое ведомство, стоит подумать и над формированием в её структуре полноценного подразделения кибервойск – с учетом растущих здесь цифровых компетенций. В условиях информационного противоборства это необходимость", - написал он в своем телеграм-канале.
Горелкин добавил, что цифровой суверенитет - это не только сильные национальные ИТ-решения, "но воля ключевых акторов сделать первый шаг".
"В Росгвардии его сделали", - заключил депутат.
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