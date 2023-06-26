https://ria.ru/20230626/bezopasnost-1880507095.html

Депутат предложил подумать о формировании подразделения кибервойск

Депутат предложил подумать о формировании подразделения кибервойск - РИА Новости, 26.06.2023

Депутат предложил подумать о формировании подразделения кибервойск

Депутат ГД Антон Горелкин предложил в своем телеграм-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:51

2023-06-26T15:51

2023-06-26T15:51

антон горелкин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797309138_0:150:3098:1892_1920x0_80_0_0_586041b650d6bc54d3de833eeb8bb8b6.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Депутат ГД Антон Горелкин предложил в своем телеграм-канале подумать о формировании в структуре Росгвардии подразделения кибервойск. "Поскольку Росгвардия это, прежде всего, силовое ведомство, стоит подумать и над формированием в её структуре полноценного подразделения кибервойск – с учетом растущих здесь цифровых компетенций. В условиях информационного противоборства это необходимость", - написал он в своем телеграм-канале. Горелкин добавил, что цифровой суверенитет - это не только сильные национальные ИТ-решения, "но воля ключевых акторов сделать первый шаг". "В Росгвардии его сделали", - заключил депутат.

https://ria.ru/20221228/rahdit-1841801663.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антон горелкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф