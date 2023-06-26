Беглов поблагодарил жителей Петербурга за верность России
Беглов поблагодарил жителей Петербурга за выдержку, верность России и поддержку Путина
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург" поблагодарил жителей города за выдержку и спокойствие, проявленные 24 июня, а также за верность России и поддержку президента страны.
"Хотел бы поблагодарить всех жителей нашего города. Спасибо за выдержку и спокойствие, проявленные в непростые для страны часы и минуты. Спасибо за верность России и мощную поддержку нашего президента. Все органы власти действовали четко и слаженно. Силовые структуры приняли исчерпывающие меры для поддержания правопорядка, обеспечения мирной жизни и безопасности горожан", - сказал он.
Беглов также отметил, что праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге стал символом единства и сплоченности.
"Мы провели грандиозный праздник "Алые паруса", праздник для всех российских выпускников. Вся страна смотрела его трансляцию, видела и слышала, как переполненная Дворцовая в едином порыве скандировала: "Россия! Россия!". Это дорогого стоит! Вечером трудного дня, 24 июня, петербургский выпускной бал стал символом единства и сплоченности всего нашего народа. Мы увидели, какая прекрасная у нас молодежь. С такой молодежью Россию не сломить никому и никогда. Сколько бы ни было у нас врагов, они бессильны против нашей могучей воли, твердости духа и любви к Отечеству", - сказал губернатор.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.