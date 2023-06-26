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Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России - РИА Новости, 26.06.2023
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Шоубиз
 
11:28 26.06.2023 (обновлено: 11:38 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/basta-1880423310.html
Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России
Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России - РИА Новости, 26.06.2023
Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил на своей странице в соцсети о том, что его концерты, запланированные на 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске, отменены. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:28
2023-06-26T11:38
шоубиз
баста (василий вакуленко)
иркутск
хабаровск
красноярск
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил на своей странице в соцсети о том, что его концерты, запланированные на 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске, отменены. Хип-хоп-исполнитель не уточнил, по какой причине его выступления не состоятся. Но отметил, что оба шоу будут перенесены на другие даты. Они пока не названы. В воскресенье 25 июня Баста менее чем за сутки перенес свой концерт в Красноярске. Новые даты пока неизвестны. Концерты Басты отменяются не в первый раз за год. В марте он перенес свое выступление в Новокузнецке на середину сентября без объяснения причин. В июле и августе Вакуленко планирует выступить на Кипре и в Сочи.
https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html
иркутск
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баста (василий вакуленко), иркутск, хабаровск, красноярск, знаменитости, музыка
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Знаменитости, Музыка
Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России

Рэпер Баста сообщил об отмене своих июньских концертов в Иркутске и Хабаровске

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко)
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Рэпер Баста (Василий Вакуленко) . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил на своей странице в соцсети о том, что его концерты, запланированные на 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске, отменены.
© Василий ВакуленкоПеренос концертов Басты
Перенос концертов Басты
© Василий Вакуленко
Перенос концертов Басты
Хип-хоп-исполнитель не уточнил, по какой причине его выступления не состоятся. Но отметил, что оба шоу будут перенесены на другие даты. Они пока не названы.
© NEBO RECORDSСкриншот сайта концертов Басты
Скриншот сайта концертов Басты
© NEBO RECORDS
Скриншот сайта концертов Басты
В воскресенье 25 июня Баста менее чем за сутки перенес свой концерт в Красноярске. Новые даты пока неизвестны.
Концерты Басты отменяются не в первый раз за год. В марте он перенес свое выступление в Новокузнецке на середину сентября без объяснения причин.
В июле и августе Вакуленко планирует выступить на Кипре и в Сочи.
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)ИркутскХабаровскКрасноярскЗнаменитостиМузыка
 
 
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