https://ria.ru/20230626/basta-1880423310.html

Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России

Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России - РИА Новости, 26.06.2023

Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил на своей странице в соцсети о том, что его концерты, запланированные на 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске, отменены. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:28

2023-06-26T11:28

2023-06-26T11:38

шоубиз

баста (василий вакуленко)

иркутск

хабаровск

красноярск

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил на своей странице в соцсети о том, что его концерты, запланированные на 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске, отменены. Хип-хоп-исполнитель не уточнил, по какой причине его выступления не состоятся. Но отметил, что оба шоу будут перенесены на другие даты. Они пока не названы. В воскресенье 25 июня Баста менее чем за сутки перенес свой концерт в Красноярске. Новые даты пока неизвестны. Концерты Басты отменяются не в первый раз за год. В марте он перенес свое выступление в Новокузнецке на середину сентября без объяснения причин. В июле и августе Вакуленко планирует выступить на Кипре и в Сочи.

https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html

иркутск

хабаровск

красноярск

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), иркутск, хабаровск, красноярск, знаменитости, музыка