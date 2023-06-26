https://ria.ru/20230626/basta-1880423310.html
Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России
Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России - РИА Новости, 26.06.2023
Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил на своей странице в соцсети о том, что его концерты, запланированные на 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске, отменены. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:28
2023-06-26T11:28
2023-06-26T11:38
шоубиз
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил на своей странице в соцсети о том, что его концерты, запланированные на 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске, отменены. Хип-хоп-исполнитель не уточнил, по какой причине его выступления не состоятся. Но отметил, что оба шоу будут перенесены на другие даты. Они пока не названы. В воскресенье 25 июня Баста менее чем за сутки перенес свой концерт в Красноярске. Новые даты пока неизвестны. Концерты Басты отменяются не в первый раз за год. В марте он перенес свое выступление в Новокузнецке на середину сентября без объяснения причин. В июле и августе Вакуленко планирует выступить на Кипре и в Сочи.
https://ria.ru/20230406/basta-1863492360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баста (василий вакуленко), иркутск, хабаровск, красноярск, знаменитости, музыка
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Знаменитости, Музыка
Баста сообщил об отмене двух своих концертов в России
Рэпер Баста сообщил об отмене своих июньских концертов в Иркутске и Хабаровске
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил на своей странице в соцсети о том, что его концерты, запланированные на 27 и 29 июня в Иркутске и Хабаровске, отменены.
Хип-хоп-исполнитель не уточнил, по какой причине его выступления не состоятся. Но отметил, что оба шоу будут перенесены на другие даты. Они пока не названы.
В воскресенье 25 июня Баста менее чем за сутки перенес свой концерт в Красноярске. Новые даты пока неизвестны.
Концерты Басты отменяются не в первый раз за год. В марте он перенес
свое выступление в Новокузнецке на середину сентября без объяснения причин.
В июле и августе Вакуленко планирует выступить на Кипре и в Сочи.
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