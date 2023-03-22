https://ria.ru/20230322/basta-1859729954.html

В Новокузнецке отменили концерт Басты

В Новокузнецке отменили концерт Басты - РИА Новости, 22.03.2023

В Новокузнецке отменили концерт Басты

В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), сообщается на сайте лейбла артиста. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:33

2023-03-22T12:33

2023-03-22T12:33

шоубиз

баста (василий вакуленко)

новокузнецк

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), сообщается на сайте лейбла артиста.Шоу музыканта должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов. Однако на странице покупки билетов стоит новая дата – 17 октября (при желании ранее приобретенные билеты можно вернуть). Организаторы концерта пока не объяснили, почему его перенесли. Баста также не прокомментировал эту новость.У Басты в ближайшие дни запланированы выступления в Новосибирске, Томске и Кемерово. Они состоятся 22, 23 и 25 марта. Билеты все еще в продаже.

https://ria.ru/20230321/povaliy-1859141204.html

новокузнецк

новосибирск

томск

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), новокузнецк, новосибирск, томск, звезды, знаменитости