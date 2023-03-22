https://ria.ru/20230322/basta-1859729954.html
В Новокузнецке отменили концерт Басты
В Новокузнецке отменили концерт Басты - РИА Новости, 22.03.2023
В Новокузнецке отменили концерт Басты
В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), сообщается на сайте лейбла артиста. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:33
2023-03-22T12:33
2023-03-22T12:33
шоубиз
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), сообщается на сайте лейбла артиста.Шоу музыканта должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов. Однако на странице покупки билетов стоит новая дата – 17 октября (при желании ранее приобретенные билеты можно вернуть). Организаторы концерта пока не объяснили, почему его перенесли. Баста также не прокомментировал эту новость.У Басты в ближайшие дни запланированы выступления в Новосибирске, Томске и Кемерово. Они состоятся 22, 23 и 25 марта. Билеты все еще в продаже.
https://ria.ru/20230321/povaliy-1859141204.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баста (василий вакуленко), новокузнецк, новосибирск, томск, звезды, знаменитости
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Новокузнецк, Новосибирск, Томск, звезды, Знаменитости
В Новокузнецке отменили концерт Басты
В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты, запланированный на 26 марта