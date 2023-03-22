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В Новокузнецке отменили концерт Басты - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:33 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/basta-1859729954.html
В Новокузнецке отменили концерт Басты
В Новокузнецке отменили концерт Басты - РИА Новости, 22.03.2023
В Новокузнецке отменили концерт Басты
В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), сообщается на сайте лейбла артиста. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:33
2023-03-22T12:33
шоубиз
баста (василий вакуленко)
новокузнецк
новосибирск
томск
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), сообщается на сайте лейбла артиста.Шоу музыканта должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов. Однако на странице покупки билетов стоит новая дата – 17 октября (при желании ранее приобретенные билеты можно вернуть). Организаторы концерта пока не объяснили, почему его перенесли. Баста также не прокомментировал эту новость.У Басты в ближайшие дни запланированы выступления в Новосибирске, Томске и Кемерово. Они состоятся 22, 23 и 25 марта. Билеты все еще в продаже.
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новокузнецк
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баста (василий вакуленко), новокузнецк, новосибирск, томск, звезды, знаменитости
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Новокузнецк, Новосибирск, Томск, звезды, Знаменитости
В Новокузнецке отменили концерт Басты

В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты, запланированный на 26 марта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Новокузнецке отменили концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко), сообщается на сайте лейбла артиста.
Шоу музыканта должно было состояться 26 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов. Однако на странице покупки билетов стоит новая дата – 17 октября (при желании ранее приобретенные билеты можно вернуть).
© NEBO RECORDSСкриншот сайта концертов Басты
Скриншот сайта концертов Басты
Скриншот сайта концертов Басты
© NEBO RECORDS
1 из 2
© GazgolderСкриншот страницы сайта Gazgolder
Скриншот страницы сайта Gazgolder
Скриншот страницы сайта Gazgolder
© Gazgolder
2 из 2
Скриншот сайта концертов Басты
© NEBO RECORDS
1 из 2
Скриншот страницы сайта Gazgolder
© Gazgolder
2 из 2
Организаторы концерта пока не объяснили, почему его перенесли. Баста также не прокомментировал эту новость.
У Басты в ближайшие дни запланированы выступления в Новосибирске, Томске и Кемерово. Они состоятся 22, 23 и 25 марта. Билеты все еще в продаже.
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)НовокузнецкНовосибирскТомскзвездыЗнаменитости
 
 
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