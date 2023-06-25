https://ria.ru/20230625/znakomstva-1880310400.html

Исследование показало, сколько пользователей сервисов знакомств нашли пару

Исследование показало, сколько пользователей сервисов знакомств нашли пару - РИА Новости, 25.06.2023

Исследование показало, сколько пользователей сервисов знакомств нашли пару

Каждый четвертый пользователь сервисов для онлайн-знакомств в России нашел там вторую половинку - и 20% из них уже вступили в брак, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:13

2023-06-25T13:13

2023-06-25T13:13

общество

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572140613_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f92ee138b35ef2d4fa78ec6eb64653a4.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Каждый четвертый пользователь сервисов для онлайн-знакомств в России нашел там вторую половинку - и 20% из них уже вступили в брак, рассказали РИА Новости аналитики приложения для знакомств beAmore. "Четверть пользователей сервисов онлайн-знакомств уже нашли там свою вторую половинку, из них 20% вступили в брак. При этом также 25% пользователей пока никого не встретили, но надеются, что это случится. Каждый пятый опрошенный постоянно находит в онлайне партнеров или друзей", - говорится в исследовании, проведенном среди более 3000 респондентов. Аналитики выяснили, что сервисами для знакомств пользуются 15% россиян старше 18 лет. В большинстве случаев (57%) стимулом для регистрации в таких приложениях становятся рекомендации друзей и успешные истории знакомств, которые пользователи узнают от знакомых или из социальных сетей. При этом они меньше доверяют приложению, если сталкиваются с большим количеством фейковых аккаунтов или трудностями в поиске подходящих партнеров. "Онлайн-знакомства - самый простой и удобный способ найти подходящего человека по своему запросу, уверены 32% респондентов. Еще 13% думают, что сервисы знакомств подходят для стеснительных людей, а 9% считают причиной популярности онлайн-знакомств большой выбор интересных людей. Каждый пятый респондент убежден, что современному человеку проще познакомиться онлайн из-за высокой загрузки, поэтому знакомиться офлайн многие просто разучились", - подчеркнули аналитики. Треть опрошенных рассказали, что не пользуются дейтинговыми сервисами только из-за нехватки времени, а каждый десятый признался, что хотел бы попробовать такие приложения, но стесняется их использовать. Еще 12% респондентов считают, что знакомиться лучше офлайн. "Четверть опрошенных рассматривают общение в сервисах знакомств скорее как развлечение, однако не исключают и возможность серьезных отношений. А 17% россиян хотят найти в онлайне друзей или компанию по интересам для совместных походов в кино, на квизы, спортивные мероприятия и др.", - отметили в сервисе.

https://ria.ru/20230602/bilayn-1875777188.html

https://ria.ru/20230505/analog-1869824471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия