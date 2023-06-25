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На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 25.06.2023
На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в центральной части Сахалина, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T01:55
2023-06-25T01:55
2023-06-25T01:55
происшествия
сахалин
елена семенова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в центральной части Сахалина, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 25 июня в 03.54 (19.54 мск субботы). Эпицентр находился в 4 километрах восточнее села Пильво в Смирныховском. Очаг подземных толчков располагался на глубине 3 километров", – уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Собеседница отметила, что по оперативным данным землетрясение ощутили в селе Онор Смирныховского района силой 3–4 балла.
https://ria.ru/20230623/pozhary-1879909623.html
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происшествия, сахалин, елена семенова, российская академия наук
Происшествия, Сахалин, Елена Семенова, Российская академия наук
На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2
Филиал РАН: на Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2