https://ria.ru/20230625/zapad-1880233668.html

Запад был богаче всех. Но перестает быть таковым

Запад был богаче всех. Но перестает быть таковым - РИА Новости, 25.06.2023

Запад был богаче всех. Но перестает быть таковым

Настоящая мировая революция уже давно происходит. И сводится она к простой формуле: раньше обитатели стран Запада были в целом и в среднем богаче жителей... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T08:00

2023-06-25T08:00

2023-06-25T08:02

аналитика

африка

сша

пакистан

всемирный банк

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Настоящая мировая революция уже давно происходит. И сводится она к простой формуле: раньше обитатели стран Запада были в целом и в среднем богаче жителей бывшего "второго" и "третьего мира". Но с каждым годом эта ситуация уходит.Как зовут человека, который запустил в обращение всю эту великолепную и знаменитую статистику насчет того, что 45,6 процента мирового богатства принадлежит 1,1 процента населения планеты? Это 56 миллионов человек, состояние которых — более одного миллиона долларов.Человека этого зовут Бранко Миланович, он американский серб. Или так: хотя и американец, но все-таки серб. А еще он двадцать лет работал во Всемирном банке, куда сходится вся статистика по планете. И написал книгу под названием "Глобальное неравенство", переведенную на шестнадцать языков.Миланович любит цифры и умеет с ними работать. Сегодня эти его цифры разошлись по всему интернету, научному и пропагандистскому миру, там очень трудно разобраться, какие из них цитируются правильно, какие не очень и кто добавляет новые факты.Вот на всякий случай еще немного этих данных. Миллиардеров на планете якобы 2150, и они вместе владеют таким же богатством, как 4,6 миллиарда человек (60 процентов населения планеты). Далее идет средний класс — от 100 тысяч до миллиона долларов, это 11,1 процента землян (583 миллиона человек) с 39,1 процента мирового богатства. А в самом низу — 55 процентов обитателей мира (2,9 миллиарда), у них 1,3 процента мирового богатства.Но пока мириады экспертов и политологов оспаривают, искажают, дополняют эти цифры, Бранко Миланович написал новую книгу — "Образы неравенства. От Французской революции до конца холодной войны". Это, конечно, тоже сенсация, потому что автор хоронит ту эпоху, которую сам же описал, — эпоху глобального неравенства. Правда, хоронит не во всех смыслах, а только в некоторых.Работать с цифрами о доходах, имуществе и неравенстве можно по-разному. Можно суммировать всех богатых или бедных без разбора того, из каких стран они происходят. А можно, как Миланович сделал в этот раз, внимательно посмотреть, из какого государства вот эти бедные или богатые были вчера, а из какого — сегодня. И увидеть тут мощнейшие перемены.Если вкратце, то на пике холодной войны больше всего богатства и богатых было у стран Запада, а стартовал этот процесс в начале XIX века. В итоге в 1952 году США производили до 40 процентов мирового ВВП. Но сейчас неравенство между странами уменьшается так, как этого не происходило уже около ста лет. В группе миллиардеров картина почти прежняя: там преобладают западники. Хотя упоминание о пожелавшем посмотреть на "Титаник" и погибшем в батискафе пакистанском миллиардере Шахзаде Давуде наводит на всякие мысли: что, он из Пакистана? Но революция происходит ниже — среди просто богатых и верхушки среднего класса. Запад среди этих людей теряет позиции год за годом. Процесс пошел вспять примерно двадцать лет назад.Прежде всего, конечно, дело в том, как разбогател Китай, победивший крайнюю бедность и невиданно прирастивший ряды богатых и среднего класса. Дальше надо смотреть, не произойдет ли такое же с Африкой, пишет Миланович, — Африка и ее возможный взлет вообще стали модной темой. Но есть еще Индия, где сейчас производится семь процентов мирового ВВП (а в Германии — три процента, хотя не так давно было ровно наоборот). Автор пытается предсказать, в какой именно предстоящий год среди просто богатых будет столько же китайцев, сколько и американцев.Ну и что эти цифры значат? На бытовом уровне (а впрочем, и политическом) прежняя ситуация выглядела просто: все знали, что если американец или европеец — значит, он богатый. И тут возникало множество комплексов неполноценности, моральной уязвленности и пораженчества. На личном уровне и государственном. Куда же противиться Западу или его отдельным обитателям, если у них больше денег.Сегодняшняя же революция происходит незаметно и распадается на миллионы видных всем и каждому простых бытовых ситуаций, которые в итоге переворачивают мир. Дело в том, что "просто богатые" и средний класс — это люди, которые по понятным причинам более активны и подвижны, чем бедные.И они общаются друг с другом где угодно — на конференциях, курортах, в магазинах, да хоть на улицах городов по всему миру. И обнаруживают, что их собратья все чаще — китайцы, индийцы, арабы, а западников все меньше. Так что понятно, что к западникам этим больше нет прежнего завистливого отношения. И все чаще таковым задаются громкие или молчаливые вопросы: а вы, вообще, кто? Вы все еще думаете, что вы сильнее всех, лучше всех, ваши ценности самые ценные, и вы можете всех учить? А если вы такие умные, то почему уже не такие богатые?Дело не только в подобных вопросах. Запад перестает быть основным потребителем тех или иных товаров, материальных или не очень (типа кинематографа), производители ориентируются на вкусы совсем других людей, и еще много чего происходит. И уже только потом все эти перемены отражаются на поведении правительств, решениях международных организаций и прочем.Просто мы раньше не всегда понимали, отчего наблюдаем все сегодняшние перемены в международной политике, но теперь понимаем лучше — благодаря людям, которые любят работать с цифрами.

https://ria.ru/20230624/zapad-1880079115.html

https://ria.ru/20230615/evropa-1877908683.html

https://ria.ru/20230610/rossiya-1877318249.html

https://ria.ru/20230622/energeticheskoeoruzhie-1879670681.html

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сша

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аналитика, африка, сша, пакистан, всемирный банк