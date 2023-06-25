https://ria.ru/20230625/zakon-1880362644.html

В России разрабатывают закон, регулирующий деятельность ЧВК

В России разрабатывают закон, регулирующий деятельность ЧВК - РИА Новости, 25.06.2023

В России разрабатывают закон, регулирующий деятельность ЧВК

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК, при этом он отметил, что... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T21:04

2023-06-25T21:04

2023-06-25T22:38

россия

белоруссия

андрей картаполов

владимир путин

ростов-на-дону

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил РИА Новости, что занимается подготовкой законопроекта о деятельности ЧВК, при этом он отметил, что о перспективах группы "Вагнер "говорить рано. "Делать закон (о ЧВК - прим. Ред.) необходимо, чем и занимаемся", - сообщил Картаполов в ответ на вопрос агентства о регулировании деятельности ЧВК. Также он отметил, что о перспективах группы "Вагнер "говорить рано, отвечая на соответствующий запрос. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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россия, белоруссия, андрей картаполов, владимир путин, ростов-на-дону, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)