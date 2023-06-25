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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву городу Запорожье прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T02:52

2023-06-25T02:52

2023-06-25T02:56

специальная военная операция на украине

киев

запорожье

запорожская область

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городу Запорожье прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели"."Запорожье... в городе серия взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 1.17 ночи.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230625/shebekino-1880269058.html

киев

запорожье

запорожская область

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киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф, происшествия