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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 25.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
В подконтрольном Киеву городу Запорожье прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T02:52
2023-06-25T02:52
2023-06-25T02:56
специальная военная операция на украине
киев
запорожье
запорожская область
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В подконтрольном Киеву городу Запорожье прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели"."Запорожье... в городе серия взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 1.17 ночи.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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киев, запорожье, запорожская область, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
"Зеркало недели": в Запорожье сообщили о серии взрывов