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МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы
МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 25.06.2023
МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы
Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:12
2023-06-25T21:12
2023-06-25T21:20
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."Двадцать пятого июня 2023 года в 20.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, улица Фестивальная, дом 46. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений выявлено, что произошел хлопок в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов. Возгорания не последовало. Автомобиль перевернут на крышу. На месте работают службы города. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230619/ballon-1879052352.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы
МЧС назвало разгерметизацию газового баллона возможной причиной взрыва машины в Москве