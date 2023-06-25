https://ria.ru/20230625/vzryv-1880363205.html

МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы

МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 25.06.2023

МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы

Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T21:12

2023-06-25T21:12

2023-06-25T21:20

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."Двадцать пятого июня 2023 года в 20.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, улица Фестивальная, дом 46. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений выявлено, что произошел хлопок в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов. Возгорания не последовало. Автомобиль перевернут на крышу. На месте работают службы города. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230619/ballon-1879052352.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)