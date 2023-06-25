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МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 25.06.2023
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21:12 25.06.2023 (обновлено: 21:20 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/vzryv-1880363205.html
МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы
МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы - РИА Новости, 25.06.2023
МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы
Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:12
2023-06-25T21:20
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС."Двадцать пятого июня 2023 года в 20.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, улица Фестивальная, дом 46. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений выявлено, что произошел хлопок в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов. Возгорания не последовало. Автомобиль перевернут на крышу. На месте работают службы города. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало возможную причину взрыва автомобиля на севере Москвы

МЧС назвало разгерметизацию газового баллона возможной причиной взрыва машины в Москве

© Фото очевидца Машина взорвалась в Москве на Фестивальной улице
 Машина взорвалась в Москве на Фестивальной улице
© Фото очевидца
Машина взорвалась в Москве на Фестивальной улице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Двадцать пятого июня 2023 года в 20.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, улица Фестивальная, дом 46. По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений выявлено, что произошел хлопок в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов. Возгорания не последовало. Автомобиль перевернут на крышу. На месте работают службы города. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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