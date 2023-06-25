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На севере Москвы взорвалась машина
На севере Москвы взорвалась машина - РИА Новости, 25.06.2023
На севере Москвы взорвалась машина
В Москве на Фестивальной улице взорвалась машина, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T21:07
2023-06-25T21:07
2023-06-25T22:45
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Москве на Фестивальной улице взорвалась машина, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Двадцать пятого июня в 20:31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: САО, улица Фестивальная, дом 52, корпус 1, где, по предварительной информации, произошел хлопок в легковом автомобиле. Возгорания не последовало. Авто перевернулось на крышу", — рассказал собеседник агентства.Отмечается, что в машине находились три газовых баллона. В результате взрыва повреждения получил рядом стоящий автомобиль. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших уточняется.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На севере Москвы взорвалась машина
На Фестивальной улице в Москве взорвалась машина