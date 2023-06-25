https://ria.ru/20230625/vagner-1880339975.html

В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России

В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России - РИА Новости, 25.06.2023

В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России

События последних дней в РФ вокруг ЧВК "Вагнер" являются внутренним российским делом, заявил в эфире CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T17:01

2023-06-25T17:01

2023-06-25T17:03

в мире

россия

сша

энтони блинкен

попытка вооруженного мятежа

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. События последних дней в РФ вокруг ЧВК "Вагнер" являются внутренним российским делом, заявил в эфире CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я не хочу спекулировать об этом. Во-первых, это является внутренним делом России", - сказал Блинкен в эфире телеканала CNN, когда его спросили, могут ли, по мнению Вашингтона, последние события с ЧВК "Вагнер" представлять угрозу для российской власти. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, энтони блинкен, попытка вооруженного мятежа