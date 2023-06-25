Рейтинг@Mail.ru
В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 25.06.2023 (обновлено: 17:03 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/vagner-1880339975.html
В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России - РИА Новости, 25.06.2023
В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
События последних дней в РФ вокруг ЧВК "Вагнер" являются внутренним российским делом, заявил в эфире CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T17:01
2023-06-25T17:03
в мире
россия
сша
энтони блинкен
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294118_0:402:2924:2047_1920x0_80_0_0_267ed27a633dbfd1178badede19a3048.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. События последних дней в РФ вокруг ЧВК "Вагнер" являются внутренним российским делом, заявил в эфире CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен. "Я не хочу спекулировать об этом. Во-первых, это является внутренним делом России", - сказал Блинкен в эфире телеканала CNN, когда его спросили, могут ли, по мнению Вашингтона, последние события с ЧВК "Вагнер" представлять угрозу для российской власти. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/myatezh-1880221783.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880294118_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_4f11004c0194b75f4a653712f5ff17a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, энтони блинкен, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, США, Энтони Блинкен, Попытка вооруженного мятежа
В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России

Госсекретарь США Блинкен назвал ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бронетехника ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. События последних дней в РФ вокруг ЧВК "Вагнер" являются внутренним российским делом, заявил в эфире CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я не хочу спекулировать об этом. Во-первых, это является внутренним делом России", - сказал Блинкен в эфире телеканала CNN, когда его спросили, могут ли, по мнению Вашингтона, последние события с ЧВК "Вагнер" представлять угрозу для российской власти.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
МИД предостерег Запад от использования ситуации в России для своих целей
24 июня, 17:51
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
Вчера, 01:05
 
В миреРоссияСШАЭнтони БлинкенПопытка вооруженного мятежа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала