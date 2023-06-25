В США назвали ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
Госсекретарь США Блинкен назвал ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бронетехника ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. События последних дней в РФ вокруг ЧВК "Вагнер" являются внутренним российским делом, заявил в эфире CNN в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Я не хочу спекулировать об этом. Во-первых, это является внутренним делом России", - сказал Блинкен в эфире телеканала CNN, когда его спросили, могут ли, по мнению Вашингтона, последние события с ЧВК "Вагнер" представлять угрозу для российской власти.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.