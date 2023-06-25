https://ria.ru/20230625/vagner-1880268581.html

Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор

Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор - РИА Новости, 25.06.2023

Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону, сообщил губернатор

Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram-канале губернатор области Василий Голубев. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T00:28

2023-06-25T00:28

2023-06-25T08:48

безопасность

попытка вооруженного мятежа

ростов-на-дону

ростовская область

василий голубев

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram-канале губернатор области Василий Голубев."Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря", — написал он.Губернатор выразил благодарность всем, кто в "экстраординарных условиях" обеспечивал слаженную работу в регионе.Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, обстановка вокруг штаба ЮВО спокойная, движение по Буденновскому проспекту возобновлено.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил пресс-секретарь.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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ростов-на-дону

ростовская область

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Уход ЧВК "Вагнер" из Ростова-на-Дону Уход ЧВК "Вагнер" из Ростова-на-Дону 2023-06-25T00:28 true PT1M41S

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безопасность, попытка вооруженного мятежа, ростов-на-дону, ростовская область, василий голубев, чвк "вагнер"