https://ria.ru/20230625/ukraina-1880358660.html
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.06.2023
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической Украинской... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T20:19
2023-06-25T20:19
2023-06-25T20:25
религия
украина
хмельницкая область
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880359170_0:257:768:688_1920x0_80_0_0_ee5e9cf610ae566504515656e0b83637.png
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ. Ранее в воскресенье Союз православных журналистов сообщил, что верующие УПЦ в Красилове Хмельницкой области не позволили раскольникам ПЦУ захватить святыню. После попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане. "Попытка срезания замков Свято-Воскресенского храма с применением физической силы сторонниками ПЦУ", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии УПЦ. Также опубликовано видео, на котором снято, как несколько человек пытаются взломать двери в храм, отталкивают священнослужителя и верующих. На месте присутствует полиция. Прихожане выкрикивают: "преступление" и призывают правоохранителей принять меры к нарушителям. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230625/kiev-1880015450.html
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
украина
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880359170_0:185:768:760_1920x0_80_0_0_6c2ff8577598aad5e4942fd88e5a05d9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь
Религия, Украина, Хмельницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
Хмельницкая епархия УПЦ: сторонники ПЦУ пытались взломать двери Свято-Воскресенского храма