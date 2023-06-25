https://ria.ru/20230625/ukraina-1880358660.html

Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.06.2023

Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической Украинской... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T20:19

2023-06-25T20:19

2023-06-25T20:25

религия

украина

хмельницкая область

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ. Ранее в воскресенье Союз православных журналистов сообщил, что верующие УПЦ в Красилове Хмельницкой области не позволили раскольникам ПЦУ захватить святыню. После попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане. "Попытка срезания замков Свято-Воскресенского храма с применением физической силы сторонниками ПЦУ", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии УПЦ. Также опубликовано видео, на котором снято, как несколько человек пытаются взломать двери в храм, отталкивают священнослужителя и верующих. На месте присутствует полиция. Прихожане выкрикивают: "преступление" и призывают правоохранителей принять меры к нарушителям. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230625/kiev-1880015450.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь