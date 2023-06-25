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Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.06.2023
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Религия
 
20:19 25.06.2023 (обновлено: 20:25 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880358660.html
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.06.2023
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической Украинской... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T20:19
2023-06-25T20:25
религия
украина
хмельницкая область
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ. Ранее в воскресенье Союз православных журналистов сообщил, что верующие УПЦ в Красилове Хмельницкой области не позволили раскольникам ПЦУ захватить святыню. После попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане. "Попытка срезания замков Свято-Воскресенского храма с применением физической силы сторонниками ПЦУ", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии УПЦ. Также опубликовано видео, на котором снято, как несколько человек пытаются взломать двери в храм, отталкивают священнослужителя и верующих. На месте присутствует полиция. Прихожане выкрикивают: "преступление" и призывают правоохранителей принять меры к нарушителям. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230625/kiev-1880015450.html
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украина, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь
Религия, Украина, Хмельницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области

Хмельницкая епархия УПЦ: сторонники ПЦУ пытались взломать двери Свято-Воскресенского храма

© Хмельницкая епархия УПЦСторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
© Хмельницкая епархия УПЦ
Сторонники ПЦУ попытались срезать замки на храме УПЦ в Хмельницкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) пытались срезать замки на Свято-Воскресенском храме канонической Украинской православной церкви, сообщили в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.
Ранее в воскресенье Союз православных журналистов сообщил, что верующие УПЦ в Красилове Хмельницкой области не позволили раскольникам ПЦУ захватить святыню. После попытки захвата Воскресенского храма его круглосуточно охраняют прихожане.
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"Попытка срезания замков Свято-Воскресенского храма с применением физической силы сторонниками ПЦУ", - говорится в сообщении Хмельницкой епархии УПЦ.
Также опубликовано видео, на котором снято, как несколько человек пытаются взломать двери в храм, отталкивают священнослужителя и верующих. На месте присутствует полиция. Прихожане выкрикивают: "преступление" и призывают правоохранителей принять меры к нарушителям.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаХмельницкая областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковь
 
 
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