Французский министр рассказал о последствиях вступления Украины в ЕС
Французский министр Бон: вступление Украины в ЕС будет финансовым и геополитическим шоком
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз будет "финансовым и геополитическим шоком" для европейских стран, заявил в эфире радиостанции RTL министр транспорта и бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, отметив необходимость реформировать финансовую систему Евросоюза.
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"Включать в состав ЕС государство с более чем 40 миллионами жителей, крупное аграрное государство, которое будет находиться в процессе восстановления, - это не только финансовое, но и геополитическое потрясение для ЕС", - сказал Бон.
Он отметил, что необходимо реформировать финансовую систему Евросоюза, чтобы он был способен принять страны с таким значительным населением.
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"Необходимо реформировать ЕС с точки зрения бюджета и финансирования. Нужна более сильная и единая европейская политика. ЕС, который сможет принять Украину и Балканские страны, которые нуждаются в защите, которую обеспечивает Евросоюз, будет отличаться от сегодняшнего Евросоюза", - добавил он.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.