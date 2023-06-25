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Французский министр рассказал о последствиях вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 25.06.2023
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16:58 25.06.2023 (обновлено: 17:00 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880339315.html
Французский министр рассказал о последствиях вступления Украины в ЕС
Французский министр рассказал о последствиях вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 25.06.2023
Французский министр рассказал о последствиях вступления Украины в ЕС
Вступление Украины в Евросоюз будет "финансовым и геополитическим шоком" для европейских стран, заявил в эфире радиостанции RTL министр транспорта и бывший... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:58
2023-06-25T17:00
в мире
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ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз будет "финансовым и геополитическим шоком" для европейских стран, заявил в эфире радиостанции RTL министр транспорта и бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, отметив необходимость реформировать финансовую систему Евросоюза. "Включать в состав ЕС государство с более чем 40 миллионами жителей, крупное аграрное государство, которое будет находиться в процессе восстановления, - это не только финансовое, но и геополитическое потрясение для ЕС", - сказал Бон. Он отметил, что необходимо реформировать финансовую систему Евросоюза, чтобы он был способен принять страны с таким значительным населением. "Необходимо реформировать ЕС с точки зрения бюджета и финансирования. Нужна более сильная и единая европейская политика. ЕС, который сможет принять Украину и Балканские страны, которые нуждаются в защите, которую обеспечивает Евросоюз, будет отличаться от сегодняшнего Евросоюза", - добавил он. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880089039.html
https://ria.ru/20230623/evrosoyuz-1879976983.html
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в мире, украина, европа, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия
Французский министр рассказал о последствиях вступления Украины в ЕС

Французский министр Бон: вступление Украины в ЕС будет финансовым и геополитическим шоком

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 июн - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз будет "финансовым и геополитическим шоком" для европейских стран, заявил в эфире радиостанции RTL министр транспорта и бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, отметив необходимость реформировать финансовую систему Евросоюза.
«
"Включать в состав ЕС государство с более чем 40 миллионами жителей, крупное аграрное государство, которое будет находиться в процессе восстановления, - это не только финансовое, но и геополитическое потрясение для ЕС", - сказал Бон.
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23 июня, 20:12
Он отметил, что необходимо реформировать финансовую систему Евросоюза, чтобы он был способен принять страны с таким значительным населением.
«
"Необходимо реформировать ЕС с точки зрения бюджета и финансирования. Нужна более сильная и единая европейская политика. ЕС, который сможет принять Украину и Балканские страны, которые нуждаются в защите, которую обеспечивает Евросоюз, будет отличаться от сегодняшнего Евросоюза", - добавил он.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, предполагающее, что стране предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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