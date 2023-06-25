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У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 25.06.2023 (обновлено: 19:24 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880302735.html
У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ
У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ
После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, у Киева и НАТО остались два... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:34
2023-06-25T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, у Киева и НАТО остались два варианта: либо поставка новых вооружений, либо присоединение к западному военному блоку, пишет Advance."Во-первых, Киев требует, чтобы Украине немедленно отправили еще больше оружия, включая истребители F-16. Во-вторых, и это направление более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре", — говорится в публикации. В статье отмечается, что начались попытки "втащить Украину в НАТО" в обход всех правил. Примечательно, что предложения на эту тему зазвучали сразу после того, как Зеленский констатировал медленное продвижение своих войск, заметил автор.Он напомнил о словах министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который заявил, что Лондон, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план уcкоренного вступления Украины без стандартной процедуры и выполнения всех необходимых условий."Джеймс Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет. Члены НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе, что особенно заметно накануне предстоящего саммита организации, который состоится в середине следующего месяца в столице Литвы", — говорится в статье.Таким образом, если определенные силы попытаются протолкнуть идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО и она возьмет верх, это может привести к эскалации вооруженного конфликта, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880289082.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ

Advance: у Киева осталось два варианта после слов Зеленского о медленном контрнаступлении

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, у Киева и НАТО остались два варианта: либо поставка новых вооружений, либо присоединение к западному военному блоку, пишет Advance.
"Во-первых, Киев требует, чтобы Украине немедленно отправили еще больше оружия, включая истребители F-16. Во-вторых, и это направление более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что начались попытки "втащить Украину в НАТО" в обход всех правил. Примечательно, что предложения на эту тему зазвучали сразу после того, как Зеленский констатировал медленное продвижение своих войск, заметил автор.
Он напомнил о словах министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который заявил, что Лондон, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план уcкоренного вступления Украины без стандартной процедуры и выполнения всех необходимых условий.
"Джеймс Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет. Члены НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе, что особенно заметно накануне предстоящего саммита организации, который состоится в середине следующего месяца в столице Литвы", — говорится в статье.
Таким образом, если определенные силы попытаются протолкнуть идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО и она возьмет верх, это может привести к эскалации вооруженного конфликта, заключил автор.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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