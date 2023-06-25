https://ria.ru/20230625/ukraina-1880302735.html
У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ
У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 25.06.2023
У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ
После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, у Киева и НАТО остались два... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T11:34
2023-06-25T11:34
2023-06-25T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_bf27aea795c7fc5909bd7265149097a3.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, у Киева и НАТО остались два варианта: либо поставка новых вооружений, либо присоединение к западному военному блоку, пишет Advance."Во-первых, Киев требует, чтобы Украине немедленно отправили еще больше оружия, включая истребители F-16. Во-вторых, и это направление более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре", — говорится в публикации. В статье отмечается, что начались попытки "втащить Украину в НАТО" в обход всех правил. Примечательно, что предложения на эту тему зазвучали сразу после того, как Зеленский констатировал медленное продвижение своих войск, заметил автор.Он напомнил о словах министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который заявил, что Лондон, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план уcкоренного вступления Украины без стандартной процедуры и выполнения всех необходимых условий."Джеймс Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет. Члены НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе, что особенно заметно накануне предстоящего саммита организации, который состоится в середине следующего месяца в столице Литвы", — говорится в статье.Таким образом, если определенные силы попытаются протолкнуть идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО и она возьмет верх, это может привести к эскалации вооруженного конфликта, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880289082.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839373_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_b8ba7bda860c0ea4baa8064291c9a53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
У Украины осталось два варианта после заявления Зеленского, пишут СМИ
Advance: у Киева осталось два варианта после слов Зеленского о медленном контрнаступлении
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
После заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, у Киева и НАТО остались два варианта: либо поставка новых вооружений, либо присоединение к западному военному блоку, пишет Advance
.
"Во-первых, Киев требует, чтобы Украине немедленно отправили еще больше оружия, включая истребители F-16. Во-вторых, и это направление более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре", — говорится в публикации.
"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине
В статье отмечается, что начались попытки "втащить Украину в НАТО" в обход всех правил. Примечательно, что предложения на эту тему зазвучали сразу после того, как Зеленский констатировал медленное продвижение своих войск, заметил автор.
Он напомнил о словах министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, который заявил, что Лондон, как и все члены Североатлантического альянса, поддерживает план уcкоренного вступления Украины без стандартной процедуры и выполнения всех необходимых условий.
"Джеймс Клеверли сослался на мнимое единодушие, однако в действительности его нет. Члены НАТО по-разному смотрят на членство Украины в альянсе, что особенно заметно накануне предстоящего саммита организации, который состоится в середине следующего месяца в столице Литвы", — говорится в статье.
Таким образом, если определенные силы попытаются протолкнуть идею об ускоренном вступлении Украины в НАТО и она возьмет верх, это может привести к эскалации вооруженного конфликта, заключил автор.
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>