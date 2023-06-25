https://ria.ru/20230625/ukraina-1880289082.html

"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине

"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине - РИА Новости, 25.06.2023

"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в интервью CNN о том, что цель контрнаступления... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:58

2023-06-25T09:58

2023-06-25T11:03

специальная военная операция на украине

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в интервью CNN о том, что цель контрнаступления ВСУ — заставить российского лидера Владимира Путина пойти на уступки и вернуться за стол переговоров."Чтобы вести переговоры, вы должны быть в состоянии ведения переговоров, а вы каждый день подливаете масло в огонь. Безумие", — написал один из комментаторов."Украинскую армию разрывают на части российские линии обороны. Поэтому скорее Зеленскому нужно будет вернуться за стол переговоров", — поддержал другой."Но российская сторона не отказывалась от переговоров", — напомнил третий."Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам", — поделился мнением еще один пользователь."Еще не поздно подать в отставку и не позорить французов", — заявил пятый."Пусть пытается уладить конфликт, а не выступать против России", — заключили читатели.На прошлой неделе Путин заявил на встрече с африканской делегацией, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, тогда как украинские власти сами себе это законодательно запретили.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

https://ria.ru/20230625/ukraina-1879805738.html

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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, франция, москва