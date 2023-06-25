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"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 25.06.2023 (обновлено: 11:03 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880289082.html
"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине
"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине - РИА Новости, 25.06.2023
"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в интервью CNN о том, что цель контрнаступления... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:58
2023-06-25T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
франция
москва
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в интервью CNN о том, что цель контрнаступления ВСУ — заставить российского лидера Владимира Путина пойти на уступки и вернуться за стол переговоров."Чтобы вести переговоры, вы должны быть в состоянии ведения переговоров, а вы каждый день подливаете масло в огонь. Безумие", — написал один из комментаторов."Украинскую армию разрывают на части российские линии обороны. Поэтому скорее Зеленскому нужно будет вернуться за стол переговоров", — поддержал другой."Но российская сторона не отказывалась от переговоров", — напомнил третий."Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам", — поделился мнением еще один пользователь."Еще не поздно подать в отставку и не позорить французов", — заявил пятый."Пусть пытается уладить конфликт, а не выступать против России", — заключили читатели.На прошлой неделе Путин заявил на встрече с африканской делегацией, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, тогда как украинские власти сами себе это законодательно запретили.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, франция, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Франция, Москва
"Безумие". Французов ужаснуло новое заявление Макрона о Путине

Читатели Le Figaro призвали президента Франции Макрона уйти в отставку после слов о Путине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают слова президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего в интервью CNN о том, что цель контрнаступления ВСУ — заставить российского лидера Владимира Путина пойти на уступки и вернуться за стол переговоров.
"Чтобы вести переговоры, вы должны быть в состоянии ведения переговоров, а вы каждый день подливаете масло в огонь. Безумие", — написал один из комментаторов.
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"Украинскую армию разрывают на части российские линии обороны. Поэтому скорее Зеленскому нужно будет вернуться за стол переговоров", — поддержал другой.
"Но российская сторона не отказывалась от переговоров", — напомнил третий.
"Макрон ничего не понял, это украинцев надо подтолкнуть к переговорам", — поделился мнением еще один пользователь.
"Еще не поздно подать в отставку и не позорить французов", — заявил пятый.
"Пусть пытается уладить конфликт, а не выступать против России", — заключили читатели.
На прошлой неделе Путин заявил на встрече с африканской делегацией, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, тогда как украинские власти сами себе это законодательно запретили.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияФранцияМосква
 
 
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