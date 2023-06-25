https://ria.ru/20230625/ukraina-1880269533.html

В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина отвести силы

В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина отвести силы - РИА Новости, 25.06.2023

В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина отвести силы

Киев разочаровался, узнав, что бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, свидетельствует... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T00:47

2023-06-25T00:47

2023-06-25T07:33

в мире

россия

евгений пригожин

михаил подоляк

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев разочаровался, узнав, что бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, свидетельствует публикация советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter."Феноменальный выбор Пригожина... Вы почти свели на нет (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете", — написал Подоляк.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты.Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/prigozhin-1880263957.html

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в мире, россия, евгений пригожин, михаил подоляк, попытка вооруженного мятежа