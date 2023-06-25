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В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина отвести силы - РИА Новости, 25.06.2023
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00:47 25.06.2023 (обновлено: 07:33 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/ukraina-1880269533.html
В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина отвести силы
В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина отвести силы - РИА Новости, 25.06.2023
В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина отвести силы
Киев разочаровался, узнав, что бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, свидетельствует... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T00:47
2023-06-25T07:33
в мире
россия
евгений пригожин
михаил подоляк
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев разочаровался, узнав, что бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, свидетельствует публикация советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.&quot;Феноменальный выбор Пригожина... Вы почти свели на нет (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете&quot;, — написал Подоляк.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты.Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, евгений пригожин, михаил подоляк, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Евгений Пригожин, Михаил Подоляк, Попытка вооруженного мятежа
В офисе Зеленского разочаровались из-за решения Пригожина отвести силы

Подоляк заявил, что разочарован решением Пригожина отвести силы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киев разочаровался, узнав, что бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, свидетельствует публикация советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка в Twitter.
«

"Феноменальный выбор Пригожина... Вы почти свели на нет (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете", — написал Подоляк.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб ЮВО. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах были установлены блокпосты.
Вечером пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял его предложение об остановке продвижения "Вагнера" по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Уточняется, что "на столе — выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов группы".
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Сотрудники полиции и Росгвардии на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с бойцами "Вагнера"
Вчера, 23:04
 
В миреРоссияЕвгений ПригожинМихаил ПодолякПопытка вооруженного мятежа
 
 
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