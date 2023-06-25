https://ria.ru/20230625/trevoga-1880372147.html
Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины - РИА Новости, 25.06.2023
Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T23:23
2023-06-25T23:23
2023-06-25T23:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
черниговская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 23.11 и 23.12 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
киев
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, черниговская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Черниговская область, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и еще трех областях страны