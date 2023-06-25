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Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины - РИА Новости, 25.06.2023

Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T23:23

2023-06-25T23:23

2023-06-25T23:23

специальная военная операция на украине

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киев

черниговская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 23.11 и 23.12 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

киев

черниговская область

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в мире, украина, киев, черниговская область, вооруженные силы рф