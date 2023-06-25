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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/trevoga-1880371778.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.06.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T23:13
2023-06-25T23:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
вооруженные силы рф
сумы
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 22.56 и 22.57 (совпадает с мск). Ранее издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в городе Сумы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
сумская область
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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, сумы
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Сумы
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Полтавской и Сумской областях

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на пригород Полтавы
Вид на пригород Полтавы - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Вид на пригород Полтавы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 22.56 и 22.57 (совпадает с мск).
Ранее издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в городе Сумы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:57
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСумская областьВооруженные силы РФСумы
 
 
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