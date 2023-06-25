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На трассе М-4 пока сохраняются ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023
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07:46 25.06.2023 (обновлено: 08:35 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/trassa-1880276911.html
На трассе М-4 пока сохраняются ограничения движения
На трассе М-4 пока сохраняются ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023
На трассе М-4 пока сохраняются ограничения движения
Ограничения движения по трассе М-4 "Дон" пока остаются в силе, сообщается в Telegram-канале "Автодора". РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T07:46
2023-06-25T08:35
автодор
московская область (подмосковье)
общество
тульская область
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ограничения движения по трассе М-4 "Дон" пока остаются в силе, сообщается в Telegram-канале "Автодора"."Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", — предупредили в госкомпании.Накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установили блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, пояснил пресс-секретарь.Для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усилении мер безопасности, подчеркнув, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В регионе проводились антитеррористические мероприятия. Воробьев предупредил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, и попросил жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, прежде всего за пределы региона, а также призвал сохранять спокойствие.
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автодор, московская область (подмосковье), общество, тульская область
Автодор, Московская область (Подмосковье), Общество, Тульская область
На трассе М-4 пока сохраняются ограничения движения

"Автодор": ограничение движения по трассе М-4 сохраняется в Московской и Тульской областях

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкТрасса М-4 Дон
Трасса М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Трасса М-4 Дон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ограничения движения по трассе М-4 "Дон" пока остаются в силе, сообщается в Telegram-канале "Автодора".
«
"Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", — предупредили в госкомпании.
Накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установили блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, пояснил пресс-секретарь.
Для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усилении мер безопасности, подчеркнув, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В регионе проводились антитеррористические мероприятия. Воробьев предупредил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, и попросил жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, прежде всего за пределы региона, а также призвал сохранять спокойствие.
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