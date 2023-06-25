https://ria.ru/20230625/trassa-1880276911.html

На трассе М-4 пока сохраняются ограничения движения

На трассе М-4 пока сохраняются ограничения движения - РИА Новости, 25.06.2023

На трассе М-4 пока сохраняются ограничения движения

Ограничения движения по трассе М-4 "Дон" пока остаются в силе, сообщается в Telegram-канале "Автодора". РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T07:46

2023-06-25T07:46

2023-06-25T08:35

автодор

московская область (подмосковье)

общество

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dff4c3238e7c4119f48a7777749d040d.jpg

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ограничения движения по трассе М-4 "Дон" пока остаются в силе, сообщается в Telegram-канале "Автодора"."Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях", — предупредили в госкомпании.Накануне Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установили блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело в отношении него прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, пояснил пресс-секретарь.Для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усилении мер безопасности, подчеркнув, что ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. В регионе проводились антитеррористические мероприятия. Воробьев предупредил, что возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, и попросил жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, прежде всего за пределы региона, а также призвал сохранять спокойствие.

московская область (подмосковье)

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

автодор, московская область (подмосковье), общество, тульская область