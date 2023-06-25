https://ria.ru/20230625/transport-1880332947.html

В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты

В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты - РИА Новости, 25.06.2023

В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты

Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T15:58

2023-06-25T15:58

2023-06-25T17:31

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

попытка вооруженного мятежа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880329965_0:260:3178:2048_1920x0_80_0_0_896362ef625ac901263714fb52a2cc78.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Также восстановлено движение автобусных маршрутов", - отметили в ведомстве.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, попытка вооруженного мятежа, общество