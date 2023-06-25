https://ria.ru/20230625/transport-1880332947.html
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты - РИА Новости, 25.06.2023
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты
Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:58
2023-06-25T15:58
2023-06-25T17:31
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
попытка вооруженного мятежа
общество
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Также восстановлено движение автобусных маршрутов", - отметили в ведомстве.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, попытка вооруженного мятежа, общество
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Попытка вооруженного мятежа, Общество
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты
Минтранс Подмосковья сообщил о восстановлении движения по мосту через реку Оку