Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты - РИА Новости, 25.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 25.06.2023 (обновлено: 17:31 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/transport-1880332947.html
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты - РИА Новости, 25.06.2023
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты
Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T15:58
2023-06-25T17:31
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
попытка вооруженного мятежа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880329965_0:260:3178:2048_1920x0_80_0_0_896362ef625ac901263714fb52a2cc78.jpg
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. &quot;Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Также восстановлено движение автобусных маршрутов&quot;, - отметили в ведомстве.Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880329965_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_8af554976d2da6ae7af76b00515e9285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, попытка вооруженного мятежа, общество
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Попытка вооруженного мятежа, Общество
В Подмосковье восстановили движение по мостам и автобусные маршруты

Минтранс Подмосковья сообщил о восстановлении движения по мосту через реку Оку

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТрасса М-2 "Крым" в Подмосковье
Трасса М-2 Крым в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Трасса М-2 "Крым" в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено, сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«

"Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе. Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Также восстановлено движение автобусных маршрутов", - отметили в ведомстве.

Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. Проводятся антитеррористические мероприятия. В связи с этим возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении.
Боец ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО
Вчера, 01:05
 
Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевПопытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала