https://ria.ru/20230625/torgi-1880325650.html

Торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме

Торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме - РИА Новости, 25.06.2023

Торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме

Торги на Московской бирже в понедельник будут идти в режиме обычного рабочего дня, несмотря на нерабочий день в Москве, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T14:50

2023-06-25T14:50

2023-06-25T23:01

экономика

москва

сергей собянин

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Торги на Московской бирже в понедельник будут идти в режиме обычного рабочего дня, несмотря на нерабочий день в Москве, говорится в сообщении Банка России."Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно. По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня", — указывает ЦБ.Как уточняется в сообщении, торги и расчеты на всех рынках Московской биржи будут проводиться в обычном режиме, включая все торговые периоды и инструменты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, сергей собянин, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)