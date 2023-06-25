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Торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме
Торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
Торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме
Торги на Московской бирже в понедельник будут идти в режиме обычного рабочего дня, несмотря на нерабочий день в Москве, говорится в сообщении Банка России. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:50
2023-06-25T14:50
2023-06-25T23:01
экономика
москва
сергей собянин
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Торги на Московской бирже в понедельник будут идти в режиме обычного рабочего дня, несмотря на нерабочий день в Москве, говорится в сообщении Банка России."Поэтому, несмотря на режим нерабочего дня в Москве, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для этого круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно. По этой же причине торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня", — указывает ЦБ.Как уточняется в сообщении, торги и расчеты на всех рынках Московской биржи будут проводиться в обычном режиме, включая все торговые периоды и инструменты.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня в Москве нерабочим днем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, сергей собянин, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Москва, Сергей Собянин, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме
Центробанк: торги на Московской бирже в понедельник пройдут в обычном режиме