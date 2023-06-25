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В Токио на станции метро задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 25.06.2023
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13:21 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/tokio-1880311815.html
В Токио на станции метро задержали мужчину с ножом
В Токио на станции метро задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 25.06.2023
В Токио на станции метро задержали мужчину с ножом
Полиция Токио задержала на станции Синдзюку мужчину с ножом, из-за которого в вагоне возникла паника и давка, в результате которой три человека пострадали,... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T13:21
2023-06-25T13:21
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ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Полиция Токио задержала на станции Синдзюку мужчину с ножом, из-за которого в вагоне возникла паника и давка, в результате которой три человека пострадали, сообщил телеканал NHK. В полицию поступило сообщение о "мужчине с ножом" в вагоне поезда на станции Синдзюку. Полиция задержала виновника происшествия, который оказался иностранцем. Он утверждает, что является поваром и вез с работы нож, завернутый в полотенце. В вагоне он вздремнул, полотенце раскрылось и нож стал виден пассажирам, которые и сообщили об опасности по каналам экстренной связи с машинистом. Из-за инцидента поезда на кольцевой линии Яманотэ шли с задержкой в 20 минут. Если показания мужчины подтвердятся, то это уже второй случай за последнюю неделю, когда в Японии задерживают повара по сигналу бдительных пассажиров. В понедельник в городе Фукуока задержанный "мужчина с ножом" также оказался поваром и был отпущен. Нож он перевозил в чехле, но, возможно, при движении другим пассажирам стало видно содержимое. В результате происшествия движения поездов было на время остановлено, а затем они шли с опозданием в 15 минут.
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в мире, токио, япония, фукуока (город)
В мире, Токио, Япония, Фукуока (город)
В Токио на станции метро задержали мужчину с ножом

В Токио в метро задержали мужчину с ножом, из-за которого люди пострадали в давке

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНа одной из станций метро в Токио
На одной из станций метро в Токио - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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На одной из станций метро в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Полиция Токио задержала на станции Синдзюку мужчину с ножом, из-за которого в вагоне возникла паника и давка, в результате которой три человека пострадали, сообщил телеканал NHK.
В полицию поступило сообщение о "мужчине с ножом" в вагоне поезда на станции Синдзюку. Полиция задержала виновника происшествия, который оказался иностранцем. Он утверждает, что является поваром и вез с работы нож, завернутый в полотенце. В вагоне он вздремнул, полотенце раскрылось и нож стал виден пассажирам, которые и сообщили об опасности по каналам экстренной связи с машинистом. Из-за инцидента поезда на кольцевой линии Яманотэ шли с задержкой в 20 минут.
Если показания мужчины подтвердятся, то это уже второй случай за последнюю неделю, когда в Японии задерживают повара по сигналу бдительных пассажиров.
В понедельник в городе Фукуока задержанный "мужчина с ножом" также оказался поваром и был отпущен. Нож он перевозил в чехле, но, возможно, при движении другим пассажирам стало видно содержимое. В результате происшествия движения поездов было на время остановлено, а затем они шли с опозданием в 15 минут.
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