https://ria.ru/20230625/tokio-1880311815.html

В Токио на станции метро задержали мужчину с ножом

В Токио на станции метро задержали мужчину с ножом - РИА Новости, 25.06.2023

В Токио на станции метро задержали мужчину с ножом

Полиция Токио задержала на станции Синдзюку мужчину с ножом, из-за которого в вагоне возникла паника и давка, в результате которой три человека пострадали,... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T13:21

2023-06-25T13:21

2023-06-25T13:21

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ТОКИО, 25 июн – РИА Новости. Полиция Токио задержала на станции Синдзюку мужчину с ножом, из-за которого в вагоне возникла паника и давка, в результате которой три человека пострадали, сообщил телеканал NHK. В полицию поступило сообщение о "мужчине с ножом" в вагоне поезда на станции Синдзюку. Полиция задержала виновника происшествия, который оказался иностранцем. Он утверждает, что является поваром и вез с работы нож, завернутый в полотенце. В вагоне он вздремнул, полотенце раскрылось и нож стал виден пассажирам, которые и сообщили об опасности по каналам экстренной связи с машинистом. Из-за инцидента поезда на кольцевой линии Яманотэ шли с задержкой в 20 минут. Если показания мужчины подтвердятся, то это уже второй случай за последнюю неделю, когда в Японии задерживают повара по сигналу бдительных пассажиров. В понедельник в городе Фукуока задержанный "мужчина с ножом" также оказался поваром и был отпущен. Нож он перевозил в чехле, но, возможно, при движении другим пассажирам стало видно содержимое. В результате происшествия движения поездов было на время остановлено, а затем они шли с опозданием в 15 минут.

https://ria.ru/20230621/yaponiya-1879482682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, токио, япония, фукуока (город)