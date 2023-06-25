https://ria.ru/20230625/tokaev-1880283529.html

Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза

Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза - РИА Новости, 25.06.2023

Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности на фоне произошедших в России событий, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T09:31

2023-06-25T09:31

2023-06-25T10:01

россия

казахстан

белоруссия

касым-жомарт токаев

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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АСТАНА, 25 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности на фоне произошедших в России событий, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера. "Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций", - отметили представители главы государства. В пресс-службе пояснили, что в Казахстане были обеспокоены ситуацией в дружественной стране. Президент подчеркнул, что Россия — стратегический партнер. Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по обеспечению безопасности своих граждан и наведению конституционного порядка. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/putin-1880172606.html

https://ria.ru/20230624/kazakhstantsy-1880123574.html

https://ria.ru/20230625/obstanovka-1880278598.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казахстан, белоруссия, касым-жомарт токаев, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа