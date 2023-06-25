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Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза - РИА Новости, 25.06.2023
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09:31 25.06.2023 (обновлено: 10:01 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/tokaev-1880283529.html
Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза
Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза - РИА Новости, 25.06.2023
Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности на фоне произошедших в России событий, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T09:31
2023-06-25T10:01
россия
казахстан
белоруссия
касым-жомарт токаев
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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АСТАНА, 25 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности на фоне произошедших в России событий, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера. "Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций", - отметили представители главы государства. В пресс-службе пояснили, что в Казахстане были обеспокоены ситуацией в дружественной стране. Президент подчеркнул, что Россия — стратегический партнер. Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по обеспечению безопасности своих граждан и наведению конституционного порядка. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
https://ria.ru/20230624/putin-1880172606.html
https://ria.ru/20230624/kazakhstantsy-1880123574.html
https://ria.ru/20230625/obstanovka-1880278598.html
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россия, казахстан, белоруссия, касым-жомарт токаев, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Россия, Казахстан, Белоруссия, Касым-Жомарт Токаев, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Президент Казахстана провел внеочередное заседание Совбеза

Президент Казахстана Токаев провел внеочередное заседание Совбеза из-за событий в России

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 25 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности на фоне произошедших в России событий, говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.
"Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций", - отметили представители главы государства.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Путин провел разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
24 июня, 13:29
В пресс-службе пояснили, что в Казахстане были обеспокоены ситуацией в дружественной стране. Президент подчеркнул, что Россия — стратегический партнер.
Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по обеспечению безопасности своих граждан и наведению конституционного порядка.
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Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России
24 июня, 08:03
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Обстановка у штаба ЮВО после ухода ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Обстановка вокруг штаба ЮВО в Ростове-на-Дону спокойная
Вчера, 08:32
 
РоссияКазахстанБелоруссияКасым-Жомарт ТокаевЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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