Глава МИД Тайваня призвал Австралию направить на остров военного атташе
Глава МИД Тайваня Джозеф Ву потребовал от Австралии направить на остров военного атташе
© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Тайвань призывает Австралию направить военного атташе в представительство на острове, заявил глава тайваньского МИД Джозеф Ву газете Australian.
"Я думаю, что очень важно, когда правительство Австралии уделяет гораздо больше внимания вопросам региональной безопасности, чтобы две страны могли поделиться своими наблюдениями, своей оценкой ситуации", - сказал Ву.
Ву добавил, что Тайвань также хочет отправить военного атташе в представительство в Канберре.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.