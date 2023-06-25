https://ria.ru/20230625/taksi-1880278209.html
В России предрекли рост цен на такси в несколько раз
В России предрекли рост цен на такси в несколько раз - РИА Новости, 25.06.2023
В России предрекли рост цен на такси в несколько раз
В России могут вырасти цены на такси в несколько раз из-за новых правил, пишет газета "Известия". РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T08:28
2023-06-25T08:28
2023-06-25T08:28
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В России могут вырасти цены на такси в несколько раз из-за новых правил, пишет газета "Известия"."Законопроект, принятый (Госдумой — Прим. Ред.) в первом чтении, предполагает введение штрафов за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки", — говорится в публикации.В статье отмечается, что для физических лиц штраф составит до трех тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч, что в итоге может отразиться на стоимости поездок.Так, по мнению аналитиков, опрошенных газетой, из-за этого рынок может значительно сократиться, потому что в настоящее время лицензия на пассажирские перевозки в среднем есть лишь у одного из пяти таксистов. Эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, в свою очередь считает, что из-за новых правил цены на такси могут вырасти в пять раз. При этом гендиректор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев считает, что рост стоимости поездок будет минимум в два раза.
https://ria.ru/20230624/strakhovanie-1880229078.html
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авто, россия, госдума рф
В России предрекли рост цен на такси в несколько раз
"Известия": цены на такси в России могут вырасти в несколько раз из-за новых правил
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
В России могут вырасти цены на такси в несколько раз из-за новых правил, пишет газета "Известия"
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"Законопроект, принятый (Госдумой — Прим. Ред.) в первом чтении, предполагает введение штрафов за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что для физических лиц штраф составит до трех тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч, что в итоге может отразиться на стоимости поездок.
Так, по мнению аналитиков, опрошенных газетой, из-за этого рынок может значительно сократиться, потому что в настоящее время лицензия на пассажирские перевозки в среднем есть лишь у одного из пяти таксистов. Эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, в свою очередь считает, что из-за новых правил цены на такси могут вырасти в пять раз. При этом гендиректор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев считает, что рост стоимости поездок будет минимум в два раза.
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