https://ria.ru/20230625/strelba-1880350963.html
При стрельбе в Миссури погибли три человека
При стрельбе в Миссури погибли три человека - РИА Новости, 25.06.2023
При стрельбе в Миссури погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли и еще пять пострадали в результате стрельбы, которая произошла на парковке в американском городе Канзас-Сити в штате... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T18:52
2023-06-25T18:52
2023-06-25T19:26
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канзас-сити (миссури)
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и еще пять пострадали в результате стрельбы, которая произошла на парковке в американском городе Канзас-Сити в штате Миссури, сообщил телеканал ABC со ссылкой на офис окружного шерифа. Инцидент произошел около 04.30 по местному времени (12.30 мск). Жертвами стрельбы стали две женщины и мужчина. Остальные пострадавшие доставлены в больницы с ранениями, не представляющими угрозы их жизням. О возможных задержаниях в данной связи пока ничего не известно. Полиция ведет поиски преступника и устанавливает его мотивы.
https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Миссури, США, Канзас-Сити (Миссури)
При стрельбе в Миссури погибли три человека
ABC: из-за стрельбы на парковке в Канзас-сити три человека погибли и пять пострадали