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При стрельбе в Миссури погибли три человека - РИА Новости, 25.06.2023
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18:52 25.06.2023 (обновлено: 19:26 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/strelba-1880350963.html
При стрельбе в Миссури погибли три человека
При стрельбе в Миссури погибли три человека - РИА Новости, 25.06.2023
При стрельбе в Миссури погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли и еще пять пострадали в результате стрельбы, которая произошла на парковке в американском городе Канзас-Сити в штате... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T18:52
2023-06-25T19:26
в мире
миссури
сша
канзас-сити (миссури)
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и еще пять пострадали в результате стрельбы, которая произошла на парковке в американском городе Канзас-Сити в штате Миссури, сообщил телеканал ABC со ссылкой на офис окружного шерифа. Инцидент произошел около 04.30 по местному времени (12.30 мск). Жертвами стрельбы стали две женщины и мужчина. Остальные пострадавшие доставлены в больницы с ранениями, не представляющими угрозы их жизням. О возможных задержаниях в данной связи пока ничего не известно. Полиция ведет поиски преступника и устанавливает его мотивы.
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миссури
сша
канзас-сити (миссури)
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в мире, миссури, сша, канзас-сити (миссури)
В мире, Миссури, США, Канзас-Сити (Миссури)
При стрельбе в Миссури погибли три человека

ABC: из-за стрельбы на парковке в Канзас-сити три человека погибли и пять пострадали

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / LM Otero
Место преступления в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и еще пять пострадали в результате стрельбы, которая произошла на парковке в американском городе Канзас-Сити в штате Миссури, сообщил телеканал ABC со ссылкой на офис окружного шерифа.
Инцидент произошел около 04.30 по местному времени (12.30 мск). Жертвами стрельбы стали две женщины и мужчина. Остальные пострадавшие доставлены в больницы с ранениями, не представляющими угрозы их жизням.
О возможных задержаниях в данной связи пока ничего не известно. Полиция ведет поиски преступника и устанавливает его мотивы.
Полицейские и пожарные на месте стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки. 10 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2023 году
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В миреМиссуриСШАКанзас-Сити (Миссури)
 
 
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