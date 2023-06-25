https://ria.ru/20230625/strelba-1880350963.html

При стрельбе в Миссури погибли три человека

При стрельбе в Миссури погибли три человека - РИА Новости, 25.06.2023

При стрельбе в Миссури погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и еще пять пострадали в результате стрельбы, которая произошла на парковке в американском городе Канзас-Сити в штате... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T18:52

2023-06-25T18:52

2023-06-25T19:26

в мире

миссури

сша

канзас-сити (миссури)

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и еще пять пострадали в результате стрельбы, которая произошла на парковке в американском городе Канзас-Сити в штате Миссури, сообщил телеканал ABC со ссылкой на офис окружного шерифа. Инцидент произошел около 04.30 по местному времени (12.30 мск). Жертвами стрельбы стали две женщины и мужчина. Остальные пострадавшие доставлены в больницы с ранениями, не представляющими угрозы их жизням. О возможных задержаниях в данной связи пока ничего не известно. Полиция ведет поиски преступника и устанавливает его мотивы.

https://ria.ru/20230410/strelba-1864330178.html

миссури

сша

канзас-сити (миссури)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, миссури, сша, канзас-сити (миссури)