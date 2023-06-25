https://ria.ru/20230625/strelba-1880273796.html
В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека
В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека - РИА Новости, 25.06.2023
В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека
Два человека погибли, 15 получили ранения При перестрелке на уличной вечеринке в городе Сагино штата Мичиган погибли два человека, 15 полвучили ранения, заявила РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T04:40
2023-06-25T04:40
2023-06-25T07:22
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ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Два человека погибли, 15 получили ранения При перестрелке на уличной вечеринке в городе Сагино штата Мичиган погибли два человека, 15 полвучили ранения, заявила местная полиция. "На момент подготовки пресс-релиза 15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Двое <…> скончались", — сообщили силовики. Уточняется, что часть пострадавших попала под колеса машин, на которых в панике разъезжались участники действа.В погибших опознали 19-летнего юношу и 51-летнюю женщину. Следователи нашли на месте перестрелки пули, выпущенные по меньшей мере из пяти единиц огнестрельного оружия разного калибра. Вечеринка рекламировалась через социальные сети и несколько раз разгонялась полицией, но ее участники собирались в новом месте.
https://ria.ru/20230619/strelba-1879040787.html
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в мире, мичиган, сша
В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека
В штате Мичиган в США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека, 15 ранены
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Два человека погибли, 15 получили ранения При перестрелке на уличной вечеринке в городе Сагино штата Мичиган погибли два человека, 15 полвучили ранения, заявила местная полиция.
"На момент подготовки пресс-релиза 15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Двое <…> скончались", — сообщили силовики.
В результате стрельбы в США погиб подросток
Уточняется, что часть пострадавших попала под колеса машин, на которых в панике разъезжались участники действа.
В погибших опознали 19-летнего юношу и 51-летнюю женщину.
Следователи нашли на месте перестрелки пули, выпущенные по меньшей мере из пяти единиц огнестрельного оружия разного калибра.
Вечеринка рекламировалась через социальные сети и несколько раз разгонялась полицией, но ее участники собирались в новом месте.
При стрельбе в штате Иллинойс погиб человек