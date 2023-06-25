https://ria.ru/20230625/strelba-1880273796.html

В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека

В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека - РИА Новости, 25.06.2023

В США при перестрелке на уличной вечеринке погибли два человека

Два человека погибли, 15 получили ранения При перестрелке на уличной вечеринке в городе Сагино штата Мичиган погибли два человека, 15 полвучили ранения, заявила РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T04:40

2023-06-25T04:40

2023-06-25T07:22

в мире

мичиган

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/13/1495871366_0:58:2785:1625_1920x0_80_0_0_d1e7ed8a1059bb3aabb145c5f15c9c2c.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Два человека погибли, 15 получили ранения При перестрелке на уличной вечеринке в городе Сагино штата Мичиган погибли два человека, 15 полвучили ранения, заявила местная полиция. "На момент подготовки пресс-релиза 15 человек пострадали от огнестрельного оружия или были сбиты автомобилями. Двое <…> скончались", — сообщили силовики. Уточняется, что часть пострадавших попала под колеса машин, на которых в панике разъезжались участники действа.В погибших опознали 19-летнего юношу и 51-летнюю женщину. Следователи нашли на месте перестрелки пули, выпущенные по меньшей мере из пяти единиц огнестрельного оружия разного калибра. Вечеринка рекламировалась через социальные сети и несколько раз разгонялась полицией, но ее участники собирались в новом месте.

https://ria.ru/20230619/strelba-1879040787.html

https://ria.ru/20230618/strelba-1878996076.html

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мичиган, сша