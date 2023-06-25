https://ria.ru/20230625/ssha-1880355375.html

СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США

СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США - РИА Новости, 25.06.2023

СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США

Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Украине истребители F-16, об этом свидетельствует его предупреждение об обезоруживающем ударе, пишет портал... РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T19:36

2023-06-25T19:36

2023-06-25T20:22

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брикс

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Украине истребители F-16, об этом свидетельствует его предупреждение об обезоруживающем ударе, пишет портал InfoBRICS."Президент России допустил принятие необычной концепции (доктрины обезоруживающего удара. — Прим. ред.), сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды", — говорится в публикации.Как отмечает автор, появление в украинских войсках F-16 чревато тем, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар по Москве."Конечной целью Соединенных Штатов может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной", — указывается в материале.Таким образом, предупреждение Путина стало сигналом Белому дому об осведомленности России обо всех планах Запада, что не может не настораживать НАТО, резюмировалось в статье.

https://ria.ru/20230625/proval-1880274655.html

https://ria.ru/20230625/udar-1880272376.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, нато, брикс, вооруженные силы украины, f-16