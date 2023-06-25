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СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США - РИА Новости, 25.06.2023
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19:36 25.06.2023 (обновлено: 20:22 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/ssha-1880355375.html
СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США
СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США - РИА Новости, 25.06.2023
СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США
Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Украине истребители F-16, об этом свидетельствует его предупреждение об обезоруживающем ударе, пишет портал... РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T19:36
2023-06-25T20:22
в мире
россия
сша
владимир путин
нато
брикс
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Украине истребители F-16, об этом свидетельствует его предупреждение об обезоруживающем ударе, пишет портал InfoBRICS."Президент России допустил принятие необычной концепции (доктрины обезоруживающего удара. — Прим. ред.), сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды", — говорится в публикации.Как отмечает автор, появление в украинских войсках F-16 чревато тем, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар по Москве."Конечной целью Соединенных Штатов может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной", — указывается в материале.Таким образом, предупреждение Путина стало сигналом Белому дому об осведомленности России обо всех планах Запада, что не может не настораживать НАТО, резюмировалось в статье.
https://ria.ru/20230625/proval-1880274655.html
https://ria.ru/20230625/udar-1880272376.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, нато, брикс, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, Вооруженные силы Украины, F-16
СМИ: грозное предупреждение Путина вызвало панику в США

InfoBRICS: Россия сорвала попытку США разжечь ядерный конфликт на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Владимир Путин предугадал решение НАТО передать Украине истребители F-16, об этом свидетельствует его предупреждение об обезоруживающем ударе, пишет портал InfoBRICS.
"Президент России допустил принятие необычной концепции (доктрины обезоруживающего удара. — Прим. ред.), сразу после этого США заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, способных нести ядерные заряды", — говорится в публикации.

В декабре 2022 года Путин заявил, что у США есть теория превентивного удара и Россия может взять на вооружение американские наработки в этой области. По его словам, она предполагает нанесение удара современными высокотехнологичными средствами по пунктам управления противника.

Как отмечает автор, появление в украинских войсках F-16 чревато тем, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар по Москве.
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"Конечной целью Соединенных Штатов может быть разжигание локального ядерного конфликта между Россией и Украиной", — указывается в материале.
Таким образом, предупреждение Путина стало сигналом Белому дому об осведомленности России обо всех планах Запада, что не может не настораживать НАТО, резюмировалось в статье.
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